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[INFOGRAPHIC] OPPO Bubble, màn hình phụ độc lạ giúp selfie bằng camera sau

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] OPPO Bubble, màn hình phụ độc lạ giúp selfie bằng camera sau

OPPO Bubble là phụ kiện mới hướng đến người yêu thích chụp ảnh chân dung, biến camera sau thành "camera selfie" với màn hình AMOLED mini, kết nối không dây.

Thiên Trang
info-oppo-2026-01.jpg
#OPPO Bubble #màn hình phụ #selfie #camera sau #chụp ảnh

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