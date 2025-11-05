[INFOGRAPHIC] Mai Phương thay đổi ra sao sau Miss World Vietnam 2022?

Tại sự kiện “Khai phá dấu ấn độc bản” diễn ra tại Thiso Mall Sala, Công ty Honda Việt Nam (HVN) chính thức giới thiệu SH160i/125i bản 2026 với nhiều điểm mới.
Ngân Anh có thành tích nhan sắc ấn tượng, được bổ nhiệm phó trưởng khoa. Nàng hậu còn tổ ấm hạnh phúc.
Trước chung kết Miss Earth 2025, nhiều ứng cử viên tiềm năng cho ngôi vị cao nhất đã lộ diện.
Diễn viên Bella Mai chia sẻ hình ảnh bên doanh nhân Bửu Lộc trong bữa tiệc lãng mạn mừng tuổi mới.
Trịnh Mỹ Anh gây ấn tượng ở phần thi mặt mộc, dự án môi trường theo nhóm ở cuộc thi Miss Earth 2025.
Hương Giang và Isabella Zabaneh - đại diện Belize tham gia Miss Universe 2025. Mới đây, Isabella hết lời khen ngợi đại diện Việt Nam.
Đinh Thị Hiệp đạt danh hiệu Á hậu 1 trong chung kết Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025. Sau cuộc thi cô chia sẻ, con trai là động lực để cô cố gắng.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đề nghị phạt bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà) số tiền 100 triệu về tội đánh bạc, đề nghị hình phạt bổ sung 40-50 triệu đồng.
Nam diễn viên Hà Việt Dũng khiến khán giả ngỡ ngàng khi hình ảnh hiếm thời anh còn trong quân ngũ được lan truyền trên mạng xã hội.
Hồ Ngọc Hà cho biết, Lisa và Leon gửi quà đã nhận được và của cả hai đến các bạn nhỏ thiếu may mắn đồng thời ủng hộ 100 triệu đồng cho bà con miền Trung.
NSND Trịnh Kim Chi làm người mẫu bộ sưu tập áo dài. Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh vừa được bổ nhiệm giữ chức phó trưởng khoa.
Hương Giang là đại diện Việt Nam ở Miss Universe 2025. Trước đó, cô thi nhan sắc quốc tế.
Phương Khánh, Lan Anh, Hà Thu và Thạch Thu Thảo đều gặt hái thành công khi tham gia cuộc thi Miss Earth.
Sau khi rời cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu, Thảo Nhi Lê và Thủy Tiên có nhiều thay đổi trong cuộc sống.
H'hen Niê đang là đại diện Việt Nam nắm giữ thành tích cao nhất ở Miss Universe.
Trở lại sân khấu sau 5 năm vắng bóng, “công chúa bong bóng” Bảo Thy khiến khán giả bất ngờ bởi visual rạng rỡ, phong độ trình diễn đỉnh cao.
Inna Moll - đại diện Chile có vẻ ngoài cuốn hút như búp bê sống. Hiện tại, Hương Giang và nhiều thí sinh Miss Universe 2025 phải 'dè chừng' Inna Moll.
Tuấn Khôi không ít lần ghi điểm trước khi vướng ồn ào dùng sữa trữ trong tủ lạnh của H'hen Niê để pha cà phê, mời bạn bè uống.
Sau khi công khai bạn trai người Pháp, Á hậu Thảo Nhi Lê khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi ngày càng theo đuổi phong cách gợi cảm, táo bạo hơn.
Hương Giang liên tục sử dụng một phụ kiện để phù hợp với không khí quốc tang ở Thái Lan khi tham gia Miss Universe 2025.
Sau clip gây tranh cãi của Tuấn Khôi và bài đăng bênh vực chồng, H’hen Niê vừa lên tiếng.