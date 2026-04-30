iPhone 15 bị khai tử vẫn tăng giá gây sốc

iPhone 15 bị khai tử vẫn tăng giá gây sốc

Dù đã ngừng sản xuất, iPhone 15 tại Việt Nam bất ngờ tăng giá mạnh, thậm chí vượt nhiều model mới và tiếp tục hút khách.

Thiên Trang (TH)
Dù đã chính thức bị Apple ngừng sản xuất để nhường chỗ cho thế hệ mới, iPhone 15 tại thị trường Việt Nam lại đang tạo nên một nghịch lý hiếm thấy khi giá bán liên tục leo thang thay vì giảm sâu như quy luật thông thường của các sản phẩm công nghệ.
Dù đã chính thức bị Apple ngừng sản xuất để nhường chỗ cho thế hệ mới, iPhone 15 tại thị trường Việt Nam lại đang tạo nên một nghịch lý hiếm thấy khi giá bán liên tục leo thang thay vì giảm sâu như quy luật thông thường của các sản phẩm công nghệ.
Vào thời điểm cuối năm 2025, mẫu smartphone này từng ghi nhận mức giá thấp kỷ lục dưới 15 triệu đồng, nhưng chỉ sau vài tháng, thị trường đã đảo chiều khi giá bán tăng mạnh trở lại, khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi bất ngờ trước diễn biến trái ngược này.
Vào thời điểm cuối năm 2025, mẫu smartphone này từng ghi nhận mức giá thấp kỷ lục dưới 15 triệu đồng, nhưng chỉ sau vài tháng, thị trường đã đảo chiều khi giá bán tăng mạnh trở lại, khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi bất ngờ trước diễn biến trái ngược này.
Khảo sát tại các hệ thống bán lẻ cho thấy, phiên bản iPhone 15 128GB hiện đã lên tới khoảng 17,5 triệu đồng, trong khi bản 256GB tiệm cận mốc 21 triệu đồng, tạo ra một khoảng cách đáng kể so với giai đoạn trước đó.
Khảo sát tại các hệ thống bán lẻ cho thấy, phiên bản iPhone 15 128GB hiện đã lên tới khoảng 17,5 triệu đồng, trong khi bản 256GB tiệm cận mốc 21 triệu đồng, tạo ra một khoảng cách đáng kể so với giai đoạn trước đó.
Đáng chú ý, dù giá tăng cao, sức mua của iPhone 15 vẫn vượt trội so với mẫu iPhone 17e mới ra mắt, cho thấy tâm lý người dùng vẫn ưu tiên lựa chọn sản phẩm đã được kiểm chứng thay vì thử nghiệm thiết bị mới.
Đáng chú ý, dù giá tăng cao, sức mua của iPhone 15 vẫn vượt trội so với mẫu iPhone 17e mới ra mắt, cho thấy tâm lý người dùng vẫn ưu tiên lựa chọn sản phẩm đã được kiểm chứng thay vì thử nghiệm thiết bị mới.
Một trong những yếu tố giúp iPhone 15 duy trì sức hút chính là thiết kế hiện đại với Dynamic Island, cụm camera kép linh hoạt cùng hiệu năng ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế của đa số người dùng.
Một trong những yếu tố giúp iPhone 15 duy trì sức hút chính là thiết kế hiện đại với Dynamic Island, cụm camera kép linh hoạt cùng hiệu năng ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế của đa số người dùng.
Trong khi đó, iPhone 17e dù sở hữu vi xử lý A19 mạnh mẽ, tích hợp Apple Intelligence và cải thiện thời lượng pin, lại gặp bất lợi về thiết kế khi vẫn sử dụng màn hình “tai thỏ”, khiến trải nghiệm thị giác kém hấp dẫn hơn.
Trong khi đó, iPhone 17e dù sở hữu vi xử lý A19 mạnh mẽ, tích hợp Apple Intelligence và cải thiện thời lượng pin, lại gặp bất lợi về thiết kế khi vẫn sử dụng màn hình “tai thỏ”, khiến trải nghiệm thị giác kém hấp dẫn hơn.
Ngoài ra, tâm lý tiêu dùng tại Việt Nam cũng góp phần quan trọng khi người dùng thường có xu hướng chọn những sản phẩm quen thuộc, ít rủi ro, đặc biệt với các dòng máy không thuộc phân khúc chủ lực như phiên bản “e”.
Ngoài ra, tâm lý tiêu dùng tại Việt Nam cũng góp phần quan trọng khi người dùng thường có xu hướng chọn những sản phẩm quen thuộc, ít rủi ro, đặc biệt với các dòng máy không thuộc phân khúc chủ lực như phiên bản “e”.
Trong thời gian tới, nguồn cung iPhone 15 được dự báo sẽ giảm dần do đã ngừng sản xuất từ tháng 9/2025, kéo theo khả năng khan hàng và tiếp tục biến động giá, khiến thị trường càng thêm sôi động.
Trong thời gian tới, nguồn cung iPhone 15 được dự báo sẽ giảm dần do đã ngừng sản xuất từ tháng 9/2025, kéo theo khả năng khan hàng và tiếp tục biến động giá, khiến thị trường càng thêm sôi động.
Thiên Trang (TH)
