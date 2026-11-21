Cơ quan điều tra đang xác minh vụ làm giả giấy ra viện và lừa đảo bảo hiểm xảy ra năm 2022 tại Manulife Việt Nam, đề nghị người biết việc cung cấp thông tin.

Ngày 21/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT đang tìm người làm chứng, người biết việc liên quan vụ làm giả giấy ra viện để lừa đảo chiếm đoạt tiền bảo hiểm xảy ra năm 2022 tại Công ty TNHH Manulife Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Theo thông báo của Cơ quan CSĐT, vụ án được khởi tố về tội “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 341 và Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang tạm đình chỉ điều tra do chưa xác định được bị can.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 2/2022, Nguyễn Chí Thành (SN 1990, trú tại khu dân cư Cao Du, phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) sử dụng phần mềm Word và con dấu giả mang tên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để làm 30 giấy ra viện giả, chứa thông tin của 20 cá nhân, nhằm bán kiếm lời.

Trong số các giấy ra viện giả có một giấy mang thông tin của bà N.T.T. (SN 1968, trú tại xã Hoài Đức, TP Hà Nội). Bà T. ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với Manulife Việt Nam ngày 21/9/2020.

Ngày 7/3/2022, Manulife Việt Nam nhận hồ sơ yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm nằm viện của bà T. qua hệ thống eClaims. Hồ sơ có giấy ra viện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ với đặc điểm tương đồng giấy ra viện giả bị thu giữ trong quá trình điều tra.

Đến ngày 10/3/2022, Manulife đồng ý chi trả 3,5 triệu đồng. Số tiền được chuyển vào tài khoản của bà T. tại Ngân hàng MB Bank, chi nhánh Đan Phượng, Hà Nội.

Tuy nhiên, trong quá trình xác minh, bà T. và đại lý bảo hiểm N.T.H. (SN 1991, trú tại phường Việt Hưng, TP Hà Nội) đều phủ nhận việc sử dụng giấy ra viện giả để gửi yêu cầu thanh toán. Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ xác định ai cung cấp thông tin cá nhân của bà T. cho Thành làm giả giấy ra viện, cũng như ai đã sử dụng giấy tờ giả để yêu cầu chi trả bảo hiểm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những người chứng kiến, biết sự việc hoặc có thông tin liên quan vụ án liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Người tiếp nhận thông tin là điều tra viên Lại Ngọc Tú, số điện thoại 0886.090.886.

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