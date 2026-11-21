Khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam với nhiều hoạt động đặc sắc, ý nghĩa
Không gian văn hóa đặc sắc của Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội là dấu mốc mở đầu cho chuỗi sự kiện tôn vinh và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Sáng 21/11, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội chính thức khai mạc tại khu vực trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm. Không gian văn hóa đặc sắc của Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội là dấu mốc mở đầu cho chuỗi sự kiện tôn vinh và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Đối với Hà Nội, tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam còn thể hiện trách nhiệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm lớn về văn hóa của cả nước. Thông qua các hoạt động hưởng ứng, Thành phố hướng tới việc đưa di sản đến gần hơn với công chúng, tạo điều kiện để người dân tham gia thực hành, trải nghiệm và sáng tạo văn hóa.
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