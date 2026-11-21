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Giải đấu do Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Truyền thông Liên Minh (LienminhLME) tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Sự kiện đánh dấu lần đầu Việt Nam tổ chức một giải Rally Sprint theo định dạng quốc tế thuộc hệ thống giải XCR do Nhật Bản sáng lập và nắm bản quyền.

Việt Nam lần đầu đăng cai giải đua Rally quốc tế chuẩn FIA tại Quảng Trị.

Không giống các giải đua diễn ra trên đường nhựa với đường đua khép kín, Rally Sprint đưa vận động viên đến những cung đường địa hình tự nhiên. Các đội phải hoàn thành từng chặng thi đấu trong thời gian ngắn nhất, đồng thời kiểm soát phương tiện và phối hợp hiệu quả trong suốt hành trình.

Hai nội dung thi đấu dành cho ôtô và môtô

Giải đấu chia thành hai hạng mục thi đấu chính:

Nhóm Ôtô (Rally Sprint): Thi đấu theo thể thức tính giờ tích lũy. Mỗi đội đua gồm 01 Lái chính (Driver) và 01 Lái phụ (Co-driver) phối hợp điều hướng. Dành cho dòng xe SUV/Bán tải 4x4, hạng mục này được chia thành hai phân hạng gồm XC1 (Open) và XC2 (Production). Các đội sẽ chinh phục 09 chặng đặc biệt (Special Stage - SS) với tổng cự ly thi đấu gần 60 km, được chia thành 03 phân đoạn (Section) và diễn ra liên tục trong hai ngày thi đấu chính thức (05 - 06/12/2026).

Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 diễn ra trong 5 ngày.

Nhóm Môtô (Motorcycle): Thi đấu theo thể thức Rally Sprint, với hai hạng xe Big Adv (từ 900cc trở lên) và Mid Adv (từ 450cc đến 800cc), mỗi hạng giới hạn tối đa 25 xe. Các vận động viên tranh tài trên những cung đường địa hình theo hình thức Rally Sprint, được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và không sử dụng Route Book. Các xe xuất phát lần lượt, cách nhau từ 2 đến 5 phút. Thành tích được xác định dựa trên tổng thời gian hoàn thành và xếp hạng theo bảng tổng sắp (Overall Rankings), qua đó tìm ra những tay đua xuất sắc nhất ở mỗi hạng.

Xe thi đấu và vận động viên phải đáp ứng tiêu chuẩn FIA

Để tham gia giải, các vận động viên và phương tiện thi đấu phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Đối với nội dung ôtô, cả lái chính và lái phụ đều phải có giấy phép thi đấu Competition License từ hạng D-R trở lên do FIA cấp.

Đối với nội dung ôtô, cả lái chính và lái phụ đều phải có giấy phép thi đấu Competition License từ hạng D-R trở lên do FIA cấp. Mũ bảo hiểm, quần áo đua, găng tay và giày chuyên dụng cũng phải có tem chứng nhận đạt tiêu chuẩn FIA còn hiệu lực.

Với phương tiện, những trang bị an toàn bắt buộc gồm khung chống lật, ghế đua và dây đai an toàn 6 điểm. Các bộ phận này phải có tem kiểm định đạt chuẩn FIA và còn thời hạn sử dụng.

Những yêu cầu trên được áp dụng nhằm bảo đảm phương tiện đủ điều kiện kỹ thuật và vận động viên được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ trước khi bước vào thi đấu.

Lịch trình thi đấu tại Quảng Trị

Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 diễn ra trong 5 ngày. Ngày 2/12, các đoàn đua quốc tế làm thủ tục thông quan tại các cửa khẩu. Một ngày sau đó, xe thi đấu, thiết bị chuyên môn và đội ngũ hậu cần được tập kết tại địa điểm lưu trú.

Ngày 4/12, ban tổ chức tiến hành kiểm tra kỹ thuật phương tiện (Scrutineering), khảo sát đường đua (Recce) và phổ biến quy định thi đấu, hướng dẫn an toàn (Briefing) cho các đội. Lễ xuất phát chính thức (Ceremonial Start) cũng diễn ra trong ngày này.

Các chặng đua chính thức của Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình và các nền tảng mạng xã hội.

Hai ngày 5 và 6/12 là thời gian thi đấu chính thức. Ngày đầu tiên, các đội ôtô tranh tài từ chặng SS1 đến SS6 tại khu vực Cụm dự án điện gió BT - Đường tránh lũ Lệ Thủy. Ngày 6/12, các đội tiếp tục hoàn thành ba chặng cuối từ SS7 đến SS9. Gala Dinner và lễ trao giải được tổ chức sau khi kết thúc các nội dung thi đấu.

Các chặng đua được truyền hình trực tiếp

Bên cạnh hoạt động thi đấu, ban tổ chức sẽ bố trí khu vực khán đài dành cho khán giả theo dõi trực tiếp. Màn hình LED cập nhật thời gian thi đấu theo thời gian thực cũng được lắp đặt để người xem thuận tiện theo dõi kết quả của các đội.

Các chặng đua chính thức dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình và các nền tảng mạng xã hội. Khán giả đến sự kiện còn có thể tham gia các hoạt động tương tác với vận động viên và đội đua.