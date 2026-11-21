Khi mất hoặc hỏng điện thoại, người dùng vẫn có thể đăng nhập lại Zalo trên thiết bị mới nếu còn quyền sử dụng số điện thoại đăng ký.

Zalo hiện được sử dụng rộng rãi trong liên lạc cá nhân và công việc, đồng thời lưu trữ nhiều hình ảnh, tài liệu và nội dung trao đổi quan trọng. Vì vậy, khi điện thoại bị mất hoặc hư hỏng, việc đăng nhập lại tài khoản trên thiết bị mới là nhu cầu cấp thiết. Dù Zalo chỉ cho phép sử dụng tài khoản trên một điện thoại tại một thời điểm, người dùng không cần tạo tài khoản mới nếu vẫn có thể xác minh quyền sở hữu số điện thoại đã đăng ký.

Người dùng có thể đăng nhập lại Zalo trên điện thoại mới bằng số thuê bao đã đăng ký và hoàn tất bước xác minh danh tính.

Trường hợp thuận lợi nhất là người dùng vẫn giữ SIM và nhớ mật khẩu. Khi đó, chỉ cần tải Zalo từ App Store hoặc Google Play, mở ứng dụng, chọn đăng nhập rồi nhập số điện thoại và mật khẩu cũ. Nếu hệ thống yêu cầu xác minh danh tính, người dùng thực hiện theo hướng dẫn, chẳng hạn nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại hoặc phương thức liên hệ đã liên kết. Sau khi hoàn tất, tài khoản có thể hoạt động trên điện thoại mới. Nếu vẫn giữ SIM nhưng quên mật khẩu, người dùng chọn chức năng “Lấy lại mật khẩu” tại màn hình đăng nhập, sau đó xác minh danh tính và thiết lập mật khẩu mới.

Với trường hợp mất cả điện thoại lẫn SIM, việc đầu tiên cần làm là liên hệ nhà mạng để khóa SIM cũ, hạn chế nguy cơ người nhặt được thiết bị sử dụng số điện thoại nhận mã OTP. Tiếp đó, người dùng nên đến điểm giao dịch của nhà mạng để làm lại SIM với số thuê bao cũ. Khi có SIM mới, có thể nhận mã xác minh và đăng nhập Zalo như bình thường. Nếu không thể khôi phục số điện thoại đã đăng ký, người dùng cần liên hệ bộ phận hỗ trợ của Zalo để được hướng dẫn. Không nên dùng số điện thoại của người khác để tìm cách truy cập tài khoản cũ.

Một vấn đề khác cần lưu ý là đăng nhập thành công không đồng nghĩa toàn bộ tin nhắn và dữ liệu sẽ tự động xuất hiện trên thiết bị mới. Để khôi phục lịch sử trò chuyện, người dùng cần có bản sao lưu được tạo trước đó trên điện thoại cũ. Thao tác thực hiện bằng cách mở Zalo, vào mục Cá nhân, chọn Cài đặt, tiếp tục truy cập Sao lưu và khôi phục, sau đó nhấn Sao lưu ngay. Trên điện thoại mới, sau khi đăng nhập, người dùng chọn khôi phục bản sao lưu, nhập mật khẩu nếu được yêu cầu và chờ hệ thống hoàn tất. Nếu điện thoại cũ đã mất và chưa từng sao lưu, khả năng khôi phục đầy đủ lịch sử trò chuyện sẽ bị hạn chế.

Sao lưu dữ liệu trước khi đổi thiết bị là cách quan trọng để hạn chế nguy cơ mất lịch sử trò chuyện trên Zalo.

Trong tình huống không nhận được OTP, người dùng nên kiểm tra SIM còn hoạt động, có sóng và nhận được tin nhắn SMS hay không; đồng thời rà soát số điện thoại nhập vào, kết nối mạng và thử khởi động lại thiết bị. Không nên liên tục yêu cầu gửi mã trong thời gian ngắn nếu hệ thống đang giới hạn số lần xác minh. Nếu vẫn gặp lỗi, hãy liên hệ nhà mạng hoặc Zalo để được hỗ trợ.

Sau khi lấy lại quyền truy cập, người dùng nên kiểm tra danh sách thiết bị đang đăng nhập, đăng xuất những thiết bị lạ nếu phát hiện bất thường và đổi mật khẩu khi nghi ngờ tài khoản bị xâm nhập. Việc liên kết email, bật bảo mật hai lớp cũng giúp tăng khả năng bảo vệ tài khoản. Đặc biệt, không chia sẻ mật khẩu hoặc mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên hỗ trợ. Khi cần trợ giúp, người dùng nên truy cập trực tiếp Trung tâm hỗ trợ Zalo để tránh các đường dẫn giả mạo.