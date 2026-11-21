Love Locks gây chú ý trên Steam với thử thách tháo 100.000 ổ khóa tình yêu tại Paris, trong đó người hoàn thành nhanh nhất có cơ hội nhận thưởng 5.000 USD.

Steam chuẩn bị đón một tựa game mô phỏng có ý tưởng khá khác thường mang tên Love Locks. Được phát triển bởi Collision Games và phát hành bởi Blue Brain Games, trò chơi dự kiến ra mắt ngày 4/12/2026. Thay vì xây dựng thành phố, quản lý nông trại hay điều hành doanh nghiệp như nhiều game mô phỏng khác, người chơi sẽ đảm nhận nhiệm vụ tháo gỡ 100.000 ổ khóa tình yêu trên một cây cầu tại Paris. Đặc biệt, thử thách này còn đi kèm giải thưởng tiền mặt lên tới 5.000 USD, tương đương gần 130 triệu đồng.

Love Locks lấy cảm hứng từ cầu Pont des Arts, nơi từng xuất hiện hàng nghìn ổ khóa tình yêu của các cặp đôi. (Ảnh: Steam)

Bối cảnh Love Locks lấy cảm hứng từ cầu Pont des Arts tại Pháp, địa điểm từng nổi tiếng với phong tục các cặp đôi gắn ổ khóa lên lan can để tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, sau đó ném chìa xuống sông Seine. Tuy nhiên, số lượng ổ khóa ngày càng tăng đã gây áp lực lớn lên kết cấu công trình. Năm 2014, một phần lan can cây cầu bị sập do sức nặng của chúng. Đến năm 2015, chính quyền Paris tiến hành tháo bỏ những ổ khóa này nhằm bảo vệ công trình.

Trong game, nhiệm vụ của người chơi là đưa cây cầu trở về trạng thái ban đầu. Do toàn bộ chìa khóa đã bị ném xuống sông, game thủ phải điều khiển drone gắn nam châm để tìm kiếm chúng dưới đáy nước, sau đó xác định ổ khóa tương ứng và tiến hành tháo dỡ. Quá trình thu gom kim loại cũng giúp người chơi tích lũy tài nguyên để mở khóa những công cụ hiệu quả hơn. Từ chìa khóa, kìm và dụng cụ phá khóa thông thường, kho trang bị sẽ dần mở rộng với cưa, kìm cộng lực, shotgun và cả tia laser. Khi thu thập đủ 100 kg kim loại, người chơi còn có thể mở khóa robot Expendabot để tự động hỗ trợ dọn dẹp một số khu vực.

Bên cạnh chế độ chơi đơn, Love Locks hỗ trợ hợp tác trực tuyến tối đa 5 người. Game thủ có thể cùng bạn bè xử lý lượng ổ khóa khổng lồ, đồng thời khám phá những câu chuyện tình yêu hài hước gắn với từng món đồ. Cách kết hợp giữa nhiệm vụ thu thập, nâng cấp thiết bị và phối hợp nhóm tạo thêm động lực cho quá trình chinh phục thử thách kéo dài.

Người chơi có thể nâng cấp thiết bị, sử dụng drone và robot để tăng tốc độ tháo dỡ 100.000 ổ khóa trong Love Locks. (Ảnh: Steam)

Điểm đáng chú ý nhất là cuộc thi tốc độ diễn ra từ ngày 3/12 đến 10/12/2026, với phần thưởng tối đa 5.000 USD dành cho người tháo toàn bộ 100.000 ổ khóa nhanh nhất. Người chiến thắng có thể sử dụng khoản tiền này để hỗ trợ chi phí tổ chức đám cưới hoặc thậm chí ly hôn ngoài đời thực. Người tham gia được phép thử sức nhiều lần và thành tích tốt nhất sẽ được dùng để xếp hạng.

Tuy nhiên, cuộc thi không mở rộng trên toàn thế giới mà chỉ dành cho cư dân tại 37 quốc gia đủ điều kiện, đồng thời yêu cầu đăng ký trước. Vì vậy, game thủ Việt Nam cần kiểm tra thể lệ chính thức để xác định mình có thể tham gia hay không. Với ý tưởng độc đáo cùng giải thưởng ngoài đời thực, Love Locks đang trở thành cái tên đáng chú ý trong danh sách game mô phỏng trên Steam dịp cuối năm 2026.