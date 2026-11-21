Ông Hoàng Nam Hải cho biết, Quốc hội sẽ theo dõi việc thực hiện cam kết sau chất vấn, gắn kết quả giám sát với trách nhiệm giải trình và đánh giá cán bộ.

Chiều 21/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi họp báo, phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống đặt câu hỏi về việc Quốc hội giám sát thực hiện lời hứa, cam kết của các thành viên Chính phủ sau chất vấn như thế nào, cũng như trách nhiệm của các Bộ trưởng, trưởng ngành nếu cam kết không được thực hiện đầy đủ.

Ông Hoàng Nam Hải, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát. Ảnh: Mai Loan.

Trả lời câu hỏi, ông Hoàng Nam Hải, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, cho biết sáng 21/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn tại Kỳ họp thứ 2. Nghị quyết xác định rõ các nội dung, thời hạn và chủ thể thực hiện cụ thể, trong đó tập trung chủ yếu vào Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ. Các cơ quan này có trách nhiệm thực hiện đúng lộ trình đã được Quốc hội đề ra.

Theo ông Hải, trong phát biểu kết thúc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành, Bộ trưởng và trưởng ngành khẩn trương cụ thể hóa cam kết thành giải pháp, tiến độ và kết quả thực hiện. Quốc hội sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các cam kết, nghị quyết về chất vấn, bảo đảm những vấn đề được đặt ra có chuyển biến trên thực tế.

Cơ sở dữ liệu giám sát dự kiến vận hành đầu năm 2027

Đề cập phương thức giám sát, ông Hoàng Nam Hải cho biết, hoạt động giám sát việc thực hiện các nội dung chất vấn và giám sát văn bản, luật về cơ bản có những điểm tương đồng về hình thức, phương pháp và cách thức triển khai.

Đáng chú ý, cơ sở dữ liệu về hoạt động giám sát dự kiến được đưa vào vận hành khoảng đầu năm 2027. Kết quả thực hiện các kiến nghị giám sát sẽ được cập nhật thường xuyên, tạo điều kiện để các cơ quan chức năng theo dõi và người dân giám sát.

PV Báo Tri thức và Cuộc sống đặt câu hỏi tại buổi Họp báo.

Bên cạnh đó, Kết luận số 96-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và Đề án “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân” đặt ra yêu cầu cụ thể hóa hơn nữa trách nhiệm trong hoạt động giám sát.

Trong đó, trách nhiệm của các cơ quan thực hiện giám sát và việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát được đặc biệt chú trọng. Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát phải gắn với trách nhiệm giải trình và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị.

Đối với trường hợp cố ý không thực hiện, sẽ chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm các quy định của Đảng, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý cán bộ trong trường hợp vi phạm.

Ông Hải đánh giá, qua theo dõi việc thực hiện các nghị quyết về chất vấn thời gian qua, về cơ bản, Chính phủ và các bộ, ngành đã thực hiện tốt cam kết, lời hứa trước cử tri và nhân dân. Một số kiến nghị, cam kết mang tính dài hạn chưa thể hoàn thành ngay, song đang được Chính phủ và các bộ, ngành triển khai quyết liệt và dự kiến hoàn thành trong thời gian tới.

Theo dõi, cập nhật thường xuyên việc thực hiện cam kết

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát sẽ phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, nhất là Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Theo quy định, kết quả thực hiện sẽ được báo cáo định kỳ tại các kỳ họp Quốc hội và hai kỳ họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm, dự kiến vào tháng 4 và tháng 7, để xem xét, đánh giá. Một số nội dung có thể được đưa ra xem xét, trong đó có việc kiểm điểm trách nhiệm đối với các vị trưởng ngành hoặc Bộ trưởng.

Ông Hoàng Nam Hải bày tỏ mong muốn, với các cơ chế ràng buộc cùng quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ, các ngành, các cấp trong xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động, những lời hứa, cam kết tại các phiên chất vấn và nghị quyết về chất vấn sẽ được thực hiện đúng hạn, đạt hiệu quả cao.

Qua đó, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước đã đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.