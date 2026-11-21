Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở khám chữa bệnh tại nhà của ông P.V.C. (trú tại xã Dương Hòa, TP Hà Nội), qua đó phát hiện hoạt động khám bệnh, kê đơn và tiêm truyền trái phép tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe cộng đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này chỉ có hai người hoạt động gồm ông C. và con gái, hoàn toàn không đáp ứng các điều kiện tối thiểu về an toàn y tế nhưng vẫn tổ chức khám chữa bệnh và thu tiền của người dân. Đáng lo ngại, người bệnh đến đây không được thăm khám bài bản mà chỉ cần mô tả triệu chứng là lập tức được chỉ định tiêm truyền.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở của ông C. Ảnh CAHN

Kiểm tra thực tế tại khu vực thăm khám và cất giữ thuốc, lực lượng chức năng ghi nhận điều kiện vệ sinh nhếch nhác, lộn xộn với khoảng 200 bơm kim tiêm và 500 vỏ thuốc, ống dung dịch đã qua sử dụng bị vứt bỏ ngổn ngang, không được thu gom, xử lý đúng quy định về rác thải y tế. Qua kiểm đếm sơ bộ, đoàn kiểm tra phát hiện 24 loại thuốc và thiết bị y tế không rõ nguồn gốc; khoảng một nửa trong số này là các loại thuốc kê đơn như kháng sinh, thuốc gây tê, thuốc giảm đau và dung dịch tiêm truyền được ông C. tự ý chỉ định, thậm chí nhiều loại đã được chia liều, đóng gói sẵn nhưng không hề có tem, nhãn mác chứng minh xuất xứ.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông P.V.C. thừa nhận hành vi tổ chức khám chữa bệnh tại nhà nhưng cho biết bản thân đã xem nhẹ các quy định của pháp luật. Theo đại diện cơ quan chức năng, tiêm truyền kháng sinh là thủ thuật y tế có mức độ nguy hiểm cao, bắt buộc phải thực hiện tại các cơ sở đủ điều kiện, có trang thiết bị theo dõi và nhân viên có chuyên môn để kịp thời xử trí các biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là sốc phản vệ có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã ra quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở của ông P.V.C., đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.