Á khôi Hoài Nam gây sốt với màn hát ca khúc 'Unstoppable' tại lễ tốt nghiệp

Hoài Nam - Á khôi 2 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024, trở thành tâm điểm chú ý nhờ phong thái tự tin và giọng hát lạ tai trong ngày nhận bằng.

Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một nữ sinh tự tin phát biểu và trình diễn văn nghệ ngay trong lễ tốt nghiệp tại TP HCM. Nhân vật chính trong đoạn video đang gây sốt là Nguyễn Viết Hoài Nam, người từng đạt danh hiệu Á khôi 2 tại cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024. Không chỉ thu hút bởi diện mạo rạng rỡ trong bộ lễ phục, Hoài Nam còn gây ấn tượng mạnh với người xem nhờ phong thái đĩnh đạc cùng giọng hát được nhận xét là khá lạ tai và đầy nội lực. Ảnh: Znews.
Chia sẻ trên Znews về cơ hội được phát biểu trước toàn thể trường, Hoài Nam cho biết cô cảm thấy bản thân rất may mắn khi được lựa chọn cho vai trò quan trọng này. Đối với cô, mỗi sinh viên có mặt trong buổi lễ đều đã trải qua một hành trình nỗ lực bền bỉ để đi đến ngày hôm nay. Điểm nhấn đặc biệt trong phần thể hiện của Hoài Nam là quyết định lựa chọn ca khúc "Unstoppable" để trình diễn. Ảnh: Znews.
Đây vốn là bài hát cô từng chọn để biểu diễn trong ngày đầu tiên nhập học, đánh dấu sự khởi đầu của đời sinh viên. Hoài Nam tâm sự rằng việc hát lại ca khúc này ở lễ tốt nghiệp là cách cô khép lại hành trình sinh viên đẹp nhất của mình, đồng thời khẳng định thông điệp về sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ mà cô luôn theo đuổi. Ảnh: FB Hoài Nam.
Trước những ý kiến đa chiều về giọng hát khi đoạn clip trở nên viral, Hoài Nam giữ cho mình một thái độ điềm tĩnh và cầu thị. Cô quan niệm sự tự tin không nằm ở việc bản thân phải trở nên hoàn hảo, mà là dám chấp nhận và đối diện với cả những điểm chưa tốt để hoàn thiện hơn. Ảnh: FB Hoài Nam.
Hoài Nam bày tỏ mong muốn sẽ có điều kiện trau dồi thêm kỹ năng thanh nhạc trong tương lai. Đối với những đánh giá trái chiều, cô lựa chọn cách lắng nghe có chọn lọc và giữ tinh thần vững vàng để không bị cuốn theo những tiêu cực, luôn kiên định với ba nguyên tắc sống là tích cực, nỗ lực và hết mình. Ảnh: FB Hoài Nam.
Theo Tiền Phong, chính Hoài Nam từng hoài nghi về khả năng của bản thân khi đứng trước những sân khấu lớn. “Tôi không nghĩ mình đủ mạnh mẽ để bước ra sân khấu lớn như thế”, cô nhớ lại thời điểm quyết định tham gia Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024. Tuy nhiên, khát vọng thử thách bản thân và ước mơ vươn xa đã giúp cô vượt qua rào cản tâm lý, để rồi giành danh hiệu Á khôi 2. Ảnh: FB Hoài Nam.
Hoài Nam sở hữu một gương mặt mang đậm nét Á Đông với những đường nét thanh thoát và hài hòa. Điểm gây ấn tượng của cô chính là đôi mắt sáng, có chiều sâu, sống mũi cao và khuôn miệng duyên dáng luôn rạng rỡ nụ cười. Ảnh: FB Hoài Nam.
Làn da trắng mịn màng cũng là một lợi thế lớn giúp cô dễ dàng chinh phục nhiều phong cách trang điểm khác nhau, từ tông hồng cam trong trẻo, ngọt ngào cho đến những phong cách sắc sảo, hiện đại hơn. Ảnh: FB Hoài Nam.
Trong tà áo dài trắng truyền thống điểm xuyết họa tiết chim hạc xanh, Hoài Nam toát lên vẻ đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng của người con gái Việt. Mái tóc đen dài được tạo kiểu đơn giản giúp tôn lên gương mặt thanh tú cùng thần thái dịu dàng, chuẩn mực của một nàng Á khôi. Ảnh: FB Hoài Nam.
Xem video: "Trong bài phát biểu ở lễ tốt nghiệp, Hoài Nam hát khiến nhiều người bất ngờ". Nguồn Znews
