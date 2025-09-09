[INFOGRAPHIC] Ayaneo AM01S Mini PC hoài cổ nhưng đầy sức mạnh

Ayaneo AM01S là lựa chọn hấp dẫn cho người dùng muốn mini PC nhỏ gọn nhưng vẫn mạnh mẽ, cá tính và tiện ích.
Porsche Việt Nam vừa thông báo triệu hồi dòng xe điện Taycan để cập nhật phần mềm quản lý pin cao áp, sau khi phát hiện nguy cơ có thể dẫn đến cháy nổ.
Stealerium, phần mềm gián điệp mới, có khả năng chụp màn hình và bật webcam khi người dùng xem nội dung nhạy cảm, mở ra kiểu tống tình chưa từng có.
Vesani.cos khiến cộng đồng game thủ trầm trồ khi hóa thân thành Varesa trong Genshin Impact với bộ ảnh cosplay được khen là hoàn hảo không góc chết.
Kazakhstan đưa ra chương trình cải cách đầy tham vọng, tập trung vào chuyển đổi số, hiện đại hóa đầu tư, kết nối toàn cầu.
Nhiều ứng dụng phổ biến như mạng xã hội, ví điện tử hay chỉnh ảnh có thể biết quá nhiều về bạn và âm thầm khai thác dữ liệu vượt ngoài nhu cầu thực sự.
Hãy thử tưởng tượng iPhone do một hãng Trung Quốc sản xuất với tên gọi dài lê thê, cấu hình khủng, giá rẻ kèm khuyến mãi và giao diện tùy biến cực màu mè.
Từng là tượng đài điện tử toàn cầu, Panasonic giờ loay hoay tái cấu trúc, cắt 10.000 việc làm và đối mặt với áp lực tụt hậu kéo dài cả thập kỷ.
Các lỗ hổng bảo mật này đặc biệt nghiêm trọng đến mức Google phải tìm mọi cách sửa lỗi nhanh nhất có thể nhưng chỉ từ Android 13 trở lên.
Grounded 2 bất ngờ gây sốt ngay khi ra mắt Early Access, thu hút gần 50.000 người chơi cùng lúc và vượt xa thành tích của phần đầu.
Galaxy Buds3 FE cân bằng giữa âm thanh chất lượng, AI thông minh và pin bền bỉ - một lựa chọn “ngon - bổ - rẻ” trong phân khúc tai nghe không dây.
Adware không chỉ gây khó chịu bằng pop-up mà còn theo dõi thói quen duyệt web, đánh cắp dữ liệu cá nhân và mở đường cho mã độc nguy hiểm hơn.
iPhone 17 Pro Max hứa hẹn tạo bước nhảy vọt với màn hình sáng hơn, pin trâu nhất lịch sử và tản nhiệt hiệu quả, vượt xa người tiền nhiệm iPhone 16 Pro Max.
Các nhà khoa học Nhật Bản đã ứng dụng rối lượng tử để giúp robot di chuyển mượt mà như người thật, mở ra kỷ nguyên mới cho robot hình người trong tương lai.
Một nhà mạng tại Hàn Quốc dường như đã tiết lộ thông số kỹ thuật của dòng iPhone 17, bao gồm cả thông tin chi tiết về iPhone 17 Air.
Amazon Lens Live, cho phép bạn dí camera vào vật dụng ưng ý ngoài đời để tìm sản phẩm đó trên trang thương mại điện tử của họ.
Trào lưu tạo ảnh bằng AI lan rộng, tiềm ẩn nguy cơ sai lệch thông tin, ảnh hưởng an ninh mạng trong dịp lễ lớn.
Theo ý tưởng này các khối qubit được các nhà khoa học kết nối với nhau thông qua một thiết bị có giao thức "plug and play" như ghép các mảnh LEGO để tạo hình.
Sau hơn 7 năm phát triển, Hollow Knight Silksong cuối cùng cũng chính thức ra mắt, thỏa cơn khát của cộng đồng game thủ toàn cầu.
Một báo cáo tuyên bố rằng công việc phát triển kính AI của Google đã hoàn tất và HTC sẽ là đơn vị sản xuất.
Từng được ca ngợi là nền tảng AI đầy tham vọng, Tesla Dojo bất ngờ bị khai tử sau sáu năm phát triển, để lại nhiều tranh cãi và tiếc nuối.
Hai thập kỷ trước, Fairbanks ở Alaska đã vận hành siêu pin lớn nhất thế giới, trở thành cứu tinh năng lượng cho hàng chục nghìn cư dân.