[INFOGRAPHIC] 10 ngân hàng lợi nhuận cao nhất 9 tháng năm 2025

Trong 10 ngân hàng lợi nhuận cao nhất, Vietcombank vượt mốc 33.000 tỷ đồng.
Nam diễn viên Hà Việt Dũng khiến khán giả ngỡ ngàng khi hình ảnh hiếm thời anh còn trong quân ngũ được lan truyền trên mạng xã hội.
Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos có thêm 10 tỷ USD khi thỏa thuận OpenAI của Amazon thúc đẩy cổ phiếu tăng.
Nếu chỉ nhìn qua, nhiều người rất dễ cho rằng đây là một lon bò húc - Red Bull chính hãng.
Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa kết luận nhiều sai phạm tại dự án 500 tỷ đồng do Tập đoàn Sơn Hải đầu tư, yêu cầu chấn chỉnh và khắc phục.
Từ loại hạt rụng đầy gốc, không ai nhặt, nay hạt dổi trở thành đặc sản giá lên tới vài triệu đồng/kg.
Hiện khu đất 112 Nguyễn Thị Minh Khai, từng liên quan Trương Ngọc Ánh, nằm ngay đối diện Dinh Độc Lập, là một trong những vị trí đắc địa nhất TP HCM.
Mẫu túi xách được làm từ da bò, chế tác bằng kỹ thuật truyền thống, chất liệu tự nhiên và tay nghề thủ công điêu luyện.
Là loại gia vị phổ biến, chỉ vài chục nghìn đồng/kg ở Việt Nam nhưng khi xuất sang các thị trường lớn giá lên tới gần 1 triệu đồng/kg.
Gỗ nanmu vàng quý hiếm hơn cả vàng ròng, một cây có giá bằng vài biệt phủ nhưng không ai dám trồng.
Sekai Ichi được mệnh danh là "ngon nhất thế giới" nhờ các kỹ thuật canh tác vô cùng phức tạp và tỉ mỉ.
Từ loài bò sát hoang dã, dông cát trở thành đặc sản độc đáo được ưa chuộng của miền Trung, giá tới 400.000 đồng/kg.
Ngoài bất động sản và dàn xe sang, Trương Ngọc Ánh còn sở hữu bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ đến từ các nhà mốt nổi tiếng.
Trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh là một trong những phú bà nổi tiếng của Vbiz, sở hữu bất động sản trăm tỷ, xế hộp đắt đỏ và hàng hiệu.
Sau một ngày công an ngăn đường thực thi nhiệm vụ, nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa đã đồng loạt đóng cửa, dán thông báo xin nghỉ bán hàng.
Diễn viên Trương Ngọc Ánh từng giữ vai trò điều hành tại nhiều doanh nghiệp trong đa dạng lĩnh vực, từ giải trí, làm phim, đến bất động sản, thương mại,...
Với mức giá chào bán lên tới gần 45 tỷ đồng, chú ngựa màu đen giống Marwari 2,5 tuổi trở thành tâm điểm chú ý tại hội chợ gia súc Rajasthan (Ấn Độ).
Sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu giúp nhà sáng lập Tập đoàn SoftBank vượt Tadashi Yanai của Uniqlo để trở thành người giàu nhất Nhật Bản.
UBCKNN yêu cầu Vimico bổ sung hồ sơ đăng ký công ty đại chúng. Doanh nghiệp này trước đó bị phạt 300 triệu đồng vì bán “chui” 2 triệu cổ phiếu.
Huấn Hoa Hồng hiện là Chủ tịch HĐQT của một doanh nghiệp gần 100 tỷ đồng, góp vốn tại ít nhất 5 công ty, trải rộng từ dịch vụ, quảng cáo đến bất động sản.
Dabaco đã thông qua dự án đầu tư xây dựng toà nhà trung tâm thương mại, chung cư tại Bắc Ninh, với tổng vốn đầu tư dự kiến 2.700 tỷ đồng.
Số lượng hạn chế cùng với điều kiện khai thác khắc nghiệt và hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng là những yếu tố đẩy giá cua hoàng đế lên cao.