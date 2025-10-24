Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Indonesia mua 42 máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc

Quân sự

Indonesia mua 42 máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc

Phía Indonesia xác nhận thỏa thuận trị giá 9 tỷ USD mua 42 máy bay chiến đấu J-10C của Trung Quốc, như một phần của kế hoạch hiện đại hóa lực lượng không quân.

Thiên Đăng
Theo các quan chức quốc phòng cấp cao tại Jakarta, Indonesia sẽ mua 42 máy bay chiến đấu Chengdu J-10C do Trung Quốc sản xuất trong một thỏa thuận trị giá hơn 9 tỷ đô la. Ảnh: @Wikipedia.
Theo các quan chức quốc phòng cấp cao tại Jakarta, Indonesia sẽ mua 42 máy bay chiến đấu Chengdu J-10C do Trung Quốc sản xuất trong một thỏa thuận trị giá hơn 9 tỷ đô la. Ảnh: @Wikipedia.
Cuộc thỏa thuận này đánh dấu lần đầu tiên Indonesia mua sắm máy bay quân sự lớn không phải từ phương Tây. Ảnh: @ National Security Journal.
Cuộc thỏa thuận này đánh dấu lần đầu tiên Indonesia mua sắm máy bay quân sự lớn không phải từ phương Tây. Ảnh: @ National Security Journal.
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, ông Sjafrie Sjamsoeddin đã xác nhận động thái này, tuyên bố rằng, máy bay do Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Thành Đô của Trung Quốc sản xuất sẽ sớm bay qua Jakarta, Indonesia. Ảnh: @ Defence Security Asia.
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, ông Sjafrie Sjamsoeddin đã xác nhận động thái này, tuyên bố rằng, máy bay do Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Thành Đô của Trung Quốc sản xuất sẽ sớm bay qua Jakarta, Indonesia. Ảnh: @ Defence Security Asia.
"Chúng sẽ sớm bay qua Jakarta", ông Sjamsoeddin nói với các phóng viên. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ thêm chi tiết về khả năng hoạt động hoặc thời gian, hay quá trình giao hàng máy bay. Ảnh: @Asia Times.
"Chúng sẽ sớm bay qua Jakarta", ông Sjamsoeddin nói với các phóng viên. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ thêm chi tiết về khả năng hoạt động hoặc thời gian, hay quá trình giao hàng máy bay. Ảnh: @Asia Times.
Thông báo này báo hiệu một bước chuyển mình mới cho Indonesia, vốn trước nay chỉ nhập máy bay chiến đấu từ Mỹ, Nga và Châu Âu. Ảnh: @ Militär Aktuell.
Thông báo này báo hiệu một bước chuyển mình mới cho Indonesia, vốn trước nay chỉ nhập máy bay chiến đấu từ Mỹ, Nga và Châu Âu. Ảnh: @ Militär Aktuell.
Thỏa thuận J-10C - thương vụ đầu tiên của Jakarta với một nhà sản xuất quốc phòng Trung Quốc có tiềm năng điều chỉnh lại thế trận quốc phòng của Indonesia trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực ngày càng gay gắt trong khu vực. Ảnh: @ Army Recognition.
Thỏa thuận J-10C - thương vụ đầu tiên của Jakarta với một nhà sản xuất quốc phòng Trung Quốc có tiềm năng điều chỉnh lại thế trận quốc phòng của Indonesia trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực ngày càng gay gắt trong khu vực. Ảnh: @ Army Recognition.
Bộ Tài chính Indonesia đã phê duyệt ngân sách mua sắm vào đầu năm nay. Bộ trưởng Tài chính Purbaya Yudhi Sadewa cho biết, các thủ tục giấy tờ cuối cùng đã hoàn tất và thỏa thuận đang chuyển sang giai đoạn thực hiện. "Vì vậy, mọi thứ đã sẵn sàng", Sadewa nói. Ảnh: @ Malay Mail.
Bộ Tài chính Indonesia đã phê duyệt ngân sách mua sắm vào đầu năm nay. Bộ trưởng Tài chính Purbaya Yudhi Sadewa cho biết, các thủ tục giấy tờ cuối cùng đã hoàn tất và thỏa thuận đang chuyển sang giai đoạn thực hiện. "Vì vậy, mọi thứ đã sẵn sàng", Sadewa nói. Ảnh: @ Malay Mail.
Quyết định mua sắm J-10C được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia, Chuẩn tướng Frega Wenas, công bố lần đầu tiên vào tháng trước. Ảnh: @ Military Watch Magazine.
Quyết định mua sắm J-10C được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia, Chuẩn tướng Frega Wenas, công bố lần đầu tiên vào tháng trước. Ảnh: @ Military Watch Magazine.
Các nhà phân tích quốc phòng địa phương lưu ý rằng, Không quân Indonesia đã và đang đánh giá khả năng tương thích của máy bay Chengdu J-10C với các mục tiêu hiện đại hóa dài hạn, và các yêu cầu phòng thủ không phận nghiêm ngặt khác. Ảnh: @ Defence Security Asia.
Các nhà phân tích quốc phòng địa phương lưu ý rằng, Không quân Indonesia đã và đang đánh giá khả năng tương thích của máy bay Chengdu J-10C với các mục tiêu hiện đại hóa dài hạn, và các yêu cầu phòng thủ không phận nghiêm ngặt khác. Ảnh: @ Defence Security Asia.
Đội bay của Indonesia hiện bao gồm các máy bay F-16 do Mỹ sản xuất, Rafale của Pháp, Su-27 và Su-30 của Nga, và máy bay phản lực Hawk của Anh. Nhiều máy bay trong số này đang dần lỗi thời hoặc cần được nâng cấp tốn kém. Ảnh: @ Defence Security Asia.
Đội bay của Indonesia hiện bao gồm các máy bay F-16 do Mỹ sản xuất, Rafale của Pháp, Su-27 và Su-30 của Nga, và máy bay phản lực Hawk của Anh. Nhiều máy bay trong số này đang dần lỗi thời hoặc cần được nâng cấp tốn kém. Ảnh: @ Defence Security Asia.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố vào tháng 6 rằng, nước ông sẽ xuất khẩu 48 máy bay chiến đấu KAAN sang Indonesia. Những máy bay này sẽ được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ và xuất khẩu sang Indonesia, ông Erdogan cho biết trong một bài đăng trên X. Ảnh: @X.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố vào tháng 6 rằng, nước ông sẽ xuất khẩu 48 máy bay chiến đấu KAAN sang Indonesia. Những máy bay này sẽ được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ và xuất khẩu sang Indonesia, ông Erdogan cho biết trong một bài đăng trên X. Ảnh: @X.
Thiên Đăng
Defence-Blog
Link bài gốc Copy link
https://defence-blog.com/indonesia-buys-chinese-j-10-fighter-jets/
#Indonesia #máy bay chiến đấu J-10 #Trung Quốc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT