Mỹ phát triển UAV tàng hình Vectis dành cho không chiến tương lai

Quân sự

Mẫu máy bay chiến đấu không người lái (CCA) Group 5 thế hệ mới mang tên Vectis vừa được Lockheed Martin Skunk Works giới thiệu.

Tuệ Minh
Bộ phận Dự án Tiên tiến Skunk Works nổi tiếng của Lockheed Martin vừa hé lộ thông tin về một máy bay không người lái tàng hình mới, cao cấp hơn, thuộc loại Máy bay Chiến đấu Phối hợp (CCA), mang tên Vectis. Chiếc máy bay không người lái này được thiết kế để có khả năng thích ứng cao với các yêu cầu của người vận hành từ xa.
Vectis được cho là nối tiếp thành công của Skunk Works trong dự án máy bay tàng hình cao cấp "mạ vàng" cho giai đoạn đầu tiên của chương trình CCA của Không quân Hoa Kỳ, nhưng vẫn đặt trọng tâm vượt trội vào khả năng sống sót so với các thiết kế khác mà đơn vị này đang thử nghiệm. Skunk Works mô tả nó là sản phẩm của một triết lý phát triển rộng hơn mà họ đã áp dụng, được gọi là Khung Agile Drone.
Theo cách định nghĩa của không quân Mỹ, hệ thống máy bay không người lái Nhóm 5 là hệ thống lớn nhất và mạnh mẽ nhất, có thể bao gồm bất kỳ máy bay không người lái nào có trọng lượng cất cánh tối đa từ 1.320 pound trở lên và có thể bay ở độ cao 18.000 feet (khoảng 5.400 mét) trở lên.
Bản phác thảo Vectis từ Skunk Works cho thấy một máy bay không người lái không đuôi với cánh lambda và cửa hút khí gắn trên đỉnh. Có một đường gờ nổi bật xung quanh phần đầu thân máy bay và hình dạng giống như cái xẻng ở mũi, cũng như nhiều ăng-ten bảo giác và/hoặc khẩu độ cảm biến, tất cả đều cho thấy các cân nhắc về thiết kế tàng hình (tàng hình).
Một video quảng cáo ngắn, cũng cho thấy ở một góc nhìn cắt ngang thể hiện một ống dẫn hình chữ S phía sau nắp cửa hút khí và ống xả, những tính năng mang lại lợi ích giảm thiểu tiết diện radar và tín hiệu hồng ngoại.
OJ Sanchez, Phó Chủ tịch Lockheed Martin kiêm Tổng Giám đốc Skunk Works cho rằng Vectis vẫn phụ thuộc vào đường băng trong "phiên bản hiện tại". Tuy nhiên trong các hình ảnh được giới thiệu, cấu hình bánh đáp của nó vẫn chưa được tiết lộ.
Thiết kế cốt lõi của Vectis, xét về một số nét chung, gợi nhớ một cách thú vị đến bản phác thảo ý tưởng máy bay tiếp nhiên liệu trên không tàng hình mà Skunk Works lần đầu tiên công bố vào năm ngoái. Chiếc máy bay đó có thiết kế lớn hơn nhiều, phù hợp với nhiệm vụ dự kiến, với cánh cụp lớn mang một số đặc điểm của cánh lambda, cùng với hai đuôi đứng nhỏ hướng ra ngoài.
Trong những năm gần đây, đã có sự gia tăng đáng kể về số lượng thiết kế máy bay chiến thuật có người lái và không người lái mới với hình dạng lambda hoặc ít nhất là tương tự lambda. Ngay cả Trung Quốc và Nga cũng có những mẫu máy bay không người lái tương tự.
Siêu UAV thế hệ mới của Lockheed Martin.
Tuệ Minh
The War Zone
