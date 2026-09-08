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Số hóa - Xe

Hyundai Tucson tiếp tục bị triệu hồi 11.000 xe do lỗi cụm đồng hồ

Tiếp nối Mỹ, Hyundai mới đây đã tiếp tục mở rộng triệu hồi mẫu xe Tucson do lỗi cụm đồng hồ sang thị trường Úc với hơn 11.000 chiếc.

Nguyễn Thảo
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2026.

Bộ Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải, Phát triển vùng, Truyền thông và Nghệ thuật Úc vừa thông báo triệu hồi loạt xe Hyundai Tucson do lỗi phần mềm khiến cụm đồng hồ (IPC) và màn hình thông tin trên kính lái (HUD) có thể không hiển thị được tốc độ, mức nhiên liệu và các thông tin quan trọng khác. Điều này khiến người lái không nhận được những cảnh báo an toàn, làm tăng nguy cơ tai nạn trên đường.

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Hyundai Tucson tiếp tục bị triệu hồi 11.000 xe do lỗi cụm đồng hồ/

Tổng cộng, Hyundai sẽ phải triệu hồi 11.461 chiếc Tucson tại thị trường Úc do lỗi trên, thuộc đời 2023 - 2026. Dự kiến, các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được cập nhật phần mềm miễn phí tại đại lý hoặc qua mạng (OTA) để khắc phục lỗi.

Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, Hyundai Tucson cũng bị triệu hồi với số lượng hơn 96.000 xe tại thị trường Mỹ do nguyên nhân tương tự, ảnh hưởng đến cả các phiên bản thuần xăng, Hybrid và PHEV (Hybrid sạc ngoài).

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Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, Hyundai Tucson cũng bị triệu hồi với số lượng hơn 96.000 xe tại thị trường Mỹ do nguyên nhân tương tự.

Vào tháng 6 vừa qua, liên doanh Hyundai Thành Công cũng đã thông báo triệu hồi hơn 13.000 chiếc Hyundai Tucson tại thị trường Việt Nam do lỗi hệ thống phòng tránh va chạm phía trước, đây là đợt triệu hồi tiếp nối của hai thị trường Mỹ và Úc.

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