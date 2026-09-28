Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Meta biến AI thành móc khóa, mở cuộc chơi mới

Meta thử đưa trợ lý AI ra khỏi smartphone bằng Muse Charm, thiết bị nhỏ có thể gắn vào chùm chìa khóa và tương tác bằng giọng nói.

Thiên Trang (th)

Tại Meta Connect 2026, Meta giới thiệu Muse Charm, thiết bị AI có kích thước nhỏ và được thiết kế để người dùng tiếp cận trợ lý Muse mà không cần liên tục cầm smartphone. Sản phẩm có thể gắn vào chùm chìa khóa hoặc mang như một phụ kiện cá nhân, mở ra cách tương tác mới với AI trong những tình huống cần thao tác nhanh.

Muse Charm có kích thước nhỏ, có thể gắn vào chùm chìa khóa để người dùng tương tác với trợ lý AI.

Theo CNET, Muse Charm được trang bị màn hình nhỏ hiển thị hình đại diện của Muse, cảm biến vân tay để kích hoạt và khả năng trò chuyện bằng giọng nói theo thời gian thực. Kiểu dáng nhỏ gọn khiến thiết bị gợi nhớ đến Tamagotchi, món đồ chơi kỹ thuật số từng phổ biến khi người dùng tương tác trực tiếp với một nhân vật trên màn hình. Tuy nhiên, Meta không định vị Muse Charm như một chiếc điện thoại thu nhỏ.

Thay vào đó, thiết bị đóng vai trò như một cổng kết nối vật lý tới Muse, trợ lý AI mà Meta đang phát triển theo hướng AI agent có khả năng thực hiện tác vụ thay người dùng. Muse có thể hỗ trợ gửi email, lập kế hoạch, mua sắm hoặc xử lý một số công việc trên Internet. Meta cũng đang mở rộng khả năng kết nối trợ lý này với các dịch vụ thuộc nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, du lịch và công cụ làm việc.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Meta muốn đưa Muse xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau. Trợ lý AI này có thể hoạt động trên smartphone, kính thông minh và giờ đây là một thiết bị đủ nhỏ để mang theo bên người. Theo Axios, Mark Zuckerberg cho rằng Muse Charm có thể trở thành phương thức nhanh để người dùng trò chuyện với Muse trong những lúc không sử dụng kính thông minh.

Meta đang thử nghiệm nhiều cách đưa Muse trở thành giao diện AI luôn hiện diện bên người dùng.

Meta dự kiến đưa Muse Charm ra thị trường vào tháng 12/2026, nhưng giá bán và nhiều thông số kỹ thuật vẫn chưa được công bố. Thời lượng pin, khả năng hoạt động độc lập và mức độ phụ thuộc vào smartphone cũng là những câu hỏi chưa có lời giải. Đây là các yếu tố có thể quyết định liệu một thiết bị AI nhỏ gọn có thực sự hữu ích trong đời sống hàng ngày hay chỉ trở thành một phụ kiện công nghệ khác.

Muse Charm xuất hiện trong bối cảnh nhiều hãng từng thử tạo ra thiết bị nhằm giảm sự phụ thuộc vào smartphone, như Rabbit R1 hay Humane AI Pin. Khác với cách tiếp cận thay thế điện thoại, Meta dường như đang bổ sung thêm các giao diện để AI hiện diện thường xuyên hơn. Nếu Muse phát triển thành một AI agent có thể thực hiện nhiều công việc thay người dùng, chiếc móc khóa này có thể trở thành một phần trong hệ sinh thái lớn hơn, nơi cuộc cạnh tranh không chỉ nằm ở chatbot mà còn ở cách con người truy cập và tương tác với Internet.

#Meta #Muse Charm #AI #chìa khóa #trợ lý ảo #công nghệ

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Mark Zuckerberg đối mặt làn sóng đòi rời ghế CEO

Thỏa thuận bồi thường 18 tỷ USD khiến Meta chịu sức ép cải tổ, trong khi nhiều chuyên gia kêu gọi Mark Zuckerberg rời ghế CEO vì vấn đề an toàn trẻ vị thànhniên

Mark Zuckerberg đối mặt làn sóng đòi rời ghế CEO

Thỏa thuận bồi thường trị giá 18 tỷ USD đang đẩy Meta vào một trong những giai đoạn chịu sức ép lớn nhất về quản trị và an toàn người dùng. Theo nội dung được công bố tại một phiên tòa ở California ngày 26/8, Meta đồng ý chi 17 tỷ USD cho các bang khởi kiện và thêm 1 tỷ USD cho bang Texas, đồng thời phải triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ người dùng là thiếu niên. Vụ việc không chỉ tạo áp lực pháp lý mà còn khiến vai trò của Mark Zuckerberg trở thành tâm điểm tranh luận trong nội bộ cũng như giới nghiên cứu công nghệ.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Toyota Camry 2027 - màn hình khủng, chỉ từ 663 triệu đồng

Toyota Camry 2026 tại Trung Quốc nhận được loạt nâng cấp về nội thất. Xe được bổ sung màn hình trung tâm 15,6 inch, ghế massage, AR-HUD cùng loạt tiện nghi mới.

1-583.jpg
Toyota Camry 2027 mới được GAC Toyota sản xuất tại Quảng Châu. Ở bên ngoài, mẫu xe sedan cỡ D này gần như không khác biệt so với phiên bản hiện hành. Bản LE vẫn sử dụng lưới tản nhiệt tổ ong đồng màu thân xe đặc trưng tại Trung Quốc, trong khi SE và XSE sở hữu cản thể thao hơn cùng bộ bodykit riêng.
10-9443.jpg
Tại thị trường Trung Quốc, Toyota Camry 2027 nhận được loạt nâng cấp đáng chú ý về nội thất. Mẫu sedan cỡ D được bổ sung màn hình trung tâm 15,6 inch, ghế massage, AR-HUD cùng hàng loạt tiện nghi nhằm tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ nội địa.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Apple làm gì để AirPods có camera không "biến thái"?

AirPods mới của Apple, được tiết lộ sẽ tích hợp camera, dù chỉ mới là tin đồn đã bị nhiều người dùng lo lắng đặt cho cái tên "tai nghe biến thái".

Apple đang phát triển mẫu AirPods mới tích hợp camera đã gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư và đặt biệt danh cho sản phẩm này là "Tai nghe biến thái".

gemini-generated-image-kt72awkt72awkt72.png
Được tích hợp camera có làm cho AirPods thế hệ mới trở thành "Tai nghe biến thái"?
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới