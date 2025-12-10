Hyundai Grand i10 do Ấn Độ sản xuất đã nhận được xếp hạng an toàn cho người lớn là 0 sao trong các bài kiểm tra va chạm mới nhất tại Châu Phi của Global NCAP.

Video: Hyundai Grand i10 kiểm tra va chạm mới nhất tại Châu Phi.

Kết quả thử nghiệm độ an toàn mới công bố của Global NCAP đã tạo nên làn sóng quan ngại khi Hyundai Grand i10 phiên bản xuất khẩu từ Ấn Độ sang thị trường ôtô Nam Phi hoàn toàn thất bại trong các bài kiểm tra va chạm. Với số điểm tuyệt đối bằng 0 trong khả năng bảo vệ người lớn, i10 trở thành một trong những trường hợp hiếm hoi nhận được đánh giá thấp nhất từ tổ chức uy tín này.

Cụ thể, sau khi trải qua các thử nghiệm từ chương trình #SaferCarsForAfrica, Grand i10 đã đạt đạt 0,00/34 điểm tại hạng mục bảo vệ người lớn. Mặc dù được trang bị hai túi khí phía trước và hệ thống nhắc nhở thắt dây an toàn cho vị trí lái, những trang bị này tỏ ra không đủ để đảm bảo an toàn trong các tình huống va chạm thực tế.

Hyundai Grand i10 gây bất ngờ khi nhận đánh giá 0 sao an toàn.

Điểm yếu chính nằm ở kết cấu khung xe và khoang chân không đủ vững chắc để chống chịu lực tác động. Trong thử nghiệm va chạm trực diện, cấu trúc xe bị biến dạng nghiêm trọng, tạo ra nguy cơ chấn thương vùng ngực cực kỳ cao cho cả người lái lẫn hành khách phía trước. Tình hình càng trở nên đáng lo ngại hơn khi xem xét kết quả thử nghiệm va chạm bên hông, nơi vùng ngực của người ngồi trong xe tiếp tục phải đối mặt với mức độ nguy hiểm cao do thiếu vắng hoàn toàn các thiết bị bảo vệ như túi khí bên và túi khí rèm.

Một điểm đáng chú ý khác là Grand i10 không được trang bị hệ thống cân bằng điện tử ESC, vốn đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc tại nhiều quốc gia phát triển. Sự thiếu hụt này càng làm nới rộng khoảng cách về tiêu chuẩn an toàn giữa các thị trường khác nhau.

Một điểm đáng chú ý khác là Grand i10 không được trang bị hệ thống cân bằng điện tử ESC, vốn đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc tại nhiều quốc gia phát triển.

Tuy nhiên, không phải mọi khía cạnh đều tiêu cực hoàn toàn. Tại hạng mục bảo vệ trẻ em, Grand i10 đạt được ba sao với 28,12/ 49 điểm. Điểm sáng này đến từ khả năng tương thích tốt với các loại ghế an toàn cho trẻ và độ tin cậy của hệ thống neo giữ ghế.

Kết quả này một lần nữa làm dấy lên tranh luận về hiện tượng "tiêu chuẩn kép" trong ngành công nghiệp ôtô toàn cầu. Global NCAP chỉ ra rằng nhiều nhà sản xuất vẫn duy trì chính sách phân biệt đối xử, trong đó các mẫu xe bán tại thị trường đang phát triển thường bị cắt giảm đáng kể về trang bị an toàn so với phiên bản tương tự tại các nước phát triển.

Tại hạng mục bảo vệ trẻ em, Grand i10 đạt được ba sao với 28,12/ 49 điểm.

Phản ứng từ Hiệp hội Ô tô Nam Phi càng nhấn mạnh tính cấp thiết của vấn đề khi tổ chức này kêu gọi cần có những quy định nghiêm ngặt hơn, yêu cầu mọi xe bán ra phải trang bị tối thiểu hệ thống ESC và các biện pháp bảo vệ va chạm bên. Cần lưu ý rằng phiên bản Grand i10 đang lưu hành tại thị trường Việt Nam được sản xuất nội địa, không phải dòng xe nhập khẩu từ Ấn Độ như trong thử nghiệm trên.