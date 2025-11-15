Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Huyền Baby gây sốt với phong cách biến tấu khăn hiệu thành áo

Cộng đồng trẻ

Huyền Baby gây sốt với phong cách biến tấu khăn hiệu thành áo

Huyền Baby gây chú ý khi biến tấu khăn hiệu thành áo, khiến dân mạng soi ra chi tiết nhỏ trong bộ trang phục.

Thiên Anh
Trong loạt ảnh được đăng tải, Huyền Baby tận hưởng không khí trong lành tại một resort ven biển, khoe trọn vóc dáng mảnh mai bên hồ bơi vô cực. Cô nàng diện quần shorts trắng rách gấu, khoe đôi chân thon dài, kết hợp cùng chiếc kính râm bản to cực kỳ sành điệu.
Trong loạt ảnh được đăng tải, Huyền Baby tận hưởng không khí trong lành tại một resort ven biển, khoe trọn vóc dáng mảnh mai bên hồ bơi vô cực. Cô nàng diện quần shorts trắng rách gấu, khoe đôi chân thon dài, kết hợp cùng chiếc kính râm bản to cực kỳ sành điệu.
Tuy nhiên, tâm điểm của bộ trang phục chính là chiếc áo quây độc đáo. Thay vì một chiếc áo thông thường, Huyền Baby đã tận dụng một chiếc khăn lụa hàng hiệu (với họa tiết monogram đa sắc đặc trưng của Louis Vuitton) để quấn quanh ngực, biến tấu thành một chiếc áo ống (bandeau) đầy gợi cảm.
Tuy nhiên, tâm điểm của bộ trang phục chính là chiếc áo quây độc đáo. Thay vì một chiếc áo thông thường, Huyền Baby đã tận dụng một chiếc khăn lụa hàng hiệu (với họa tiết monogram đa sắc đặc trưng của Louis Vuitton) để quấn quanh ngực, biến tấu thành một chiếc áo ống (bandeau) đầy gợi cảm.
Cách phối đồ này không chỉ giúp 'phú bà' khoe trọn bờ vai trần, xương quai xanh quyến rũ mà còn thể hiện sự sáng tạo và đẳng cấp "chơi" đồ hiệu.
Cách phối đồ này không chỉ giúp 'phú bà' khoe trọn bờ vai trần, xương quai xanh quyến rũ mà còn thể hiện sự sáng tạo và đẳng cấp "chơi" đồ hiệu.
Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều khán giả dành lời khen cho Huyền Baby: "U40 mà như đôi mươi", "Thần thái đúng chuẩn quý cô thượng lưu".
Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều khán giả dành lời khen cho Huyền Baby: "U40 mà như đôi mươi", "Thần thái đúng chuẩn quý cô thượng lưu".
Không ít người còn nhận xét rằng Huyền Baby chính là minh chứng cho câu nói phụ nữ đẹp nhất khi tự tin và hạnh phúc.
Không ít người còn nhận xét rằng Huyền Baby chính là minh chứng cho câu nói phụ nữ đẹp nhất khi tự tin và hạnh phúc.
Dù đã ít hoạt động showbiz hơn trước, 'phú bà' vẫn giữ được nhan sắc đỉnh cao cùng phong độ thời trang khiến bao người phải ngưỡng mộ.
Dù đã ít hoạt động showbiz hơn trước, 'phú bà' vẫn giữ được nhan sắc đỉnh cao cùng phong độ thời trang khiến bao người phải ngưỡng mộ.
Không chỉ nổi bật bởi ngoại hình, Huyền Baby còn khiến công chúng ngưỡng mộ với cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân và hai con nhỏ.
Không chỉ nổi bật bởi ngoại hình, Huyền Baby còn khiến công chúng ngưỡng mộ với cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân và hai con nhỏ.
Trên trang cá nhân, Huyền Baby thường xuyên chia sẻ hình ảnh về những chuyến du lịch xa hoa, tận hưởng cuộc sống sang trọng nhưng vẫn tràn đầy năng lượng tích cực. Dù là mẹ hai con, người đẹp vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, làn da căng mịn và phong cách thời trang hiện đại, tinh tế hiếm ai bì lại.
Trên trang cá nhân, Huyền Baby thường xuyên chia sẻ hình ảnh về những chuyến du lịch xa hoa, tận hưởng cuộc sống sang trọng nhưng vẫn tràn đầy năng lượng tích cực. Dù là mẹ hai con, người đẹp vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, làn da căng mịn và phong cách thời trang hiện đại, tinh tế hiếm ai bì lại.
Huyền Baby không chỉ được biết đến như biểu tượng nhan sắc, mà còn là hình mẫu của người phụ nữ hiện đại: biết cân bằng giữa gia đình và bản thân, giữa hạnh phúc đời thường và phong thái tự tin, độc lập. Mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến công chúng trầm trồ bởi thần thái kiêu kỳ cùng vẻ ngoài rạng rỡ.
Huyền Baby không chỉ được biết đến như biểu tượng nhan sắc, mà còn là hình mẫu của người phụ nữ hiện đại: biết cân bằng giữa gia đình và bản thân, giữa hạnh phúc đời thường và phong thái tự tin, độc lập. Mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến công chúng trầm trồ bởi thần thái kiêu kỳ cùng vẻ ngoài rạng rỡ.
Ở tuổi U40, Huyền Baby vẫn là minh chứng sống cho câu nói: "Tuổi tác chỉ là con số". Với nhan sắc ngày càng thăng hạng, gu thời trang tinh tế, vóc dáng săn chắc và phong cách sống sang trọng, cô tiếp tục khẳng định vị thế của mình như một trong những biểu tượng sắc đẹp bền vững nhất nhì showbiz Việt.
Ở tuổi U40, Huyền Baby vẫn là minh chứng sống cho câu nói: "Tuổi tác chỉ là con số". Với nhan sắc ngày càng thăng hạng, gu thời trang tinh tế, vóc dáng săn chắc và phong cách sống sang trọng, cô tiếp tục khẳng định vị thế của mình như một trong những biểu tượng sắc đẹp bền vững nhất nhì showbiz Việt.
Thiên Anh
#Biến tấu khăn hàng hiệu #Huyền Baby thời trang #Trang phục sáng tạo #Chi tiết gây chú ý #Phản ứng mạng xã hội #Huyền Baby

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT