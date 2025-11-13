Hà Nội

Sam gây thương nhớ với giao diện 'hot girl tuổi teen' ngày nào

Cộng đồng trẻ

Loạt hình ảnh mới của Sam khiến nhiều người nhớ đến hình ảnh "hot girl tuổi teen" của cô nàng ngày nào.

Trầm Phương
Từng là một trong những cái tên đình đám thuộc thế hệ hot girl đời đầu, Sam (tên thật là Nguyễn Hà My, sinh năm 1990) luôn giữ được sức hút đặc biệt trong lòng công chúng. (Ảnh: FBNV)
Mới đây, nữ diễn viên - MC lại khiến người hâm mộ xao xuyến khi tái xuất với phong cách thời trang trẻ trung, ngọt ngào, gợi nhớ đến hình ảnh "búp bê má lúm đồng tiền" thuở mới vào nghề. (Ảnh: FBNV)
Dù hiện tại đã là bà mẹ của cặp song sinh đáng yêu và đã bước sang tuổi U40, Sam vẫn chứng minh được nhan sắc "bị thời gian bỏ quên". (Ảnh: FBNV)
Loạt ảnh mới được chia sẻ cho thấy cô duy trì một vẻ ngoài rạng rỡ, làn da trắng mịn không tì vết cùng gương mặt bầu bĩnh, dễ thương đặc trưng. (Ảnh: FBNV)
Sam chọn một chiếc váy hai dây dáng dài, với chất liệu bồng bềnh, xếp tầng màu trắng tinh khôi, khoác ngoài một chiếc áo tank top màu xám và kết hợp cùng quần jeans ống rộng. (Ảnh: FBNV)
Sự kết hợp giữa nét dịu dàng, nữ tính của chiếc váy và sự năng động, cá tính của quần jeans tạo nên một tổng thể vừa sành điệu, vừa "ăn gian" tuổi tác cực hiệu quả. (Ảnh: FBNV)
Set đồ được tô điểm bằng các phụ kiện tông đỏ nổi bật như túi xách mini, giày búp bê đế bệt và chiếc kẹp tóc nơ xinh xắn, tạo nên sự hài hòa, bắt mắt với không gian quán ăn có tông màu đỏ chủ đạo. (Ảnh: FBNV)
Chiếc vòng cổ mặt trái tim lớn màu đỏ là chi tiết lãng mạn, ngọt ngào, hoàn thiện vẻ ngoài như một "hot girl tuổi teen" thực thụ. (Ảnh: FBNV)
Sau khi kết hôn với chồng người Hàn Quốc và đón chào cặp sinh đôi I-jin và I-jun vào đầu năm nay, Sam đã khiến nhiều người kinh ngạc với tốc độ lấy lại vóc dáng. Cô tiết lộ đã giảm thành công 20kg chỉ sau 3 tháng sinh nở, trở về cân nặng 48kg như thời son rỗi. (Ảnh: FBNV)
Dù bận rộn với vai trò làm mẹ bỉm sữa, Sam vẫn giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ. Cô chia sẻ đã trưởng thành hơn, biết cách cân bằng giữa công việc và gia đình, đồng thời may mắn có được sự thấu hiểu và hỗ trợ từ ông xã. (Ảnh: FBNV)
#Sam #hot girl #thời trang #bà mẹ #sinh đôi #nhan sắc

