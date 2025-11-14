Hà Nội

Visual 'chuốc say' mọi ánh nhìn của 'tình đầu quốc dân' xứ Trung

Cộng đồng trẻ

Visual 'chuốc say' mọi ánh nhìn của 'tình đầu quốc dân' xứ Trung

Diện lên mình thiết kế váy cưới tinh khôi, Chương Nhược Nam đẹp đến nao lòng với tạo hình cô dâu trong bộ ảnh mới.

Chương Nhược Nam, nữ diễn viên được mệnh danh là 'tình đầu quốc dân' của màn ảnh Hoa ngữ, mới đây đã làm "dậy sóng" cộng đồng mạng vớiloạt ảnh diện váy cưới đẹp lung linh, khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước visual thanh thuần, ngọt ngào và vô cùng cuốn hút.
Trong bộ ảnh mới, Chương Nhược Nam xuất hiện tựa như nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích. Cô lựa chọn mẫu đầm cúp ngực phom ngắnđến từ một thương hiệu thời trang Việt Nam.
Bộ váy được tạo nên từ kỹ thuật thủ công tinh xảo, với hơn 3.200 bông hoa organza nhỏ nhắn được đính kết cầu kỳ, ôm trọn đường nét cơ thể, tôn lên vẻ đẹp thanh thoát và ngọt ngào đặc trưng của nữ diễn viên.
Để hoàn thiện vẻ ngoài cô dâu, Chương Nhược Nam khéo léo kết hợp chiếc váy với khăn voan cài đầu có chi tiết hoa li ti đồng điệu, cùng với chuỗi ngọc trai cổ điển có mặt đá cameo tinh tế, tăng thêm vẻ quý phái, lãng mạn.
Làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng cùng thần thái của Chương Nhược Nam dưới lớp voan mỏng manh đã tạo nên những khoảnh khắc đẹp "chuốc say" mọi ánh nhìn, khẳng định danh xưng "bạch nguyệt quang" mà khán giả dành tặng.
Mái tóc buông xoã bồng bềnh, điểm xuyết bằng chiếc kẹp nhỏ cùng layout trang điểm nhẹ nhàng khiến visual của cô trở nên trong veo, thanh thoát.
Tạo hình lần này của cô khiến cộng đồng người hâm mộ Việt Nam lẫn quốc tế phải xuýt xoa khen ngợi.
Chương Nhược Nam bắt đầu sự nghiệp từ vai trò người mẫu ảnh trên Taobao. Cô được công chúng biết đến rộng rãi và yêu mến nhờ vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết, cùng khả năng diễn xuất tự nhiên.
Cô chạm ngõ điện ảnh với vai diễn Cố Sâm Tương trong bộ phim điện ảnh Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông (2017). Sau đó, cô tiếp tục củng cố vị thế với các vai diễn trong Hôn Lễ Của Em, Soi Sáng Cho Em, và đặc biệt là dự án phim Khó Dỗ Dành.
Dù là trong trang phục dự sự kiện sang trọng hay những bộ cánh thanh xuân giản dị, Chương Nhược Nam luôn duy trì được hình ảnh tích cực, đẹp không tì vết, khiến mỗi lần cô xuất hiện đều trở thành tâm điểm chú ý.
