Doãn Hải My khiến fans say mê với vẻ đẹp nàng thơ mùa thu

Cộng đồng trẻ

Bà xã Đoàn Văn Hậu khoe vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo trong bộ ảnh mùa thu, thể hiện phong cách thanh lịch, cuốn hút mọi ánh nhìn.

Doãn Hải My, bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu, luôn là một trong những nàng WAGs nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến của công chúng nhờ nhan sắc ngọt ngào, học vấn tốt cùng gu thời trang tinh tế, thanh lịch. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, cô lại tiếp tục "đốn tim" người hâm mộ với bộ ảnh mang phong cách "nàng thơ mùa thu" vô cùng duyên dáng và trong trẻo.(Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Doãn Hải My chọn bối cảnh là một không gian xanh mát, yên bình với nhiều cây xanh. Sự kết hợp giữa trang phục và khung cảnh đã tạo nên một tổng thể hài hòa, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, lãng mạn của cô. (Ảnh: IGNV)
Với mái tóc dài buông xõa tự nhiên, Doãn Hải My chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, tập trung vào những đường nét thanh tú của gương mặt. (Ảnh: IGNV)
Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt mơ màng trong khoảnh khắc thư giãn đã khắc họa rõ nét hình ảnh một nàng thơ đài các, đầy khí chất. (Ảnh: IGNV)
Những hành động như đưa tay che miệng cười duyên, hay chỉnh tóc nhẹ nhàng, đều tạo nên cảm giác gần gũi và cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Cô diện chiếc áo thun cộc tay với họa tiết kẻ sọc ngang đen-trắng, kết hợp cùng chân váy màu trắng tinh khôi, với độ xòe nhẹ nhàng, giúp cô khoe dáng một cách khéo léo, đồng thời mang lại vẻ ngoài bay bổng, thướt tha. (Ảnh: IGNV)
Chiếc thắt lưng mảnh màu đen là điểm nhấn hoàn hảo để cân bằng tỷ lệ cơ thể và tạo sự tương phản nhẹ nhàng cho tổng thể trang phục. (Ảnh: IGNV)
Cô khéo léo khoe vóc dáng thon gọn, đặc biệt là những góc nghiêng tươi tắn, khiến người xem không thể rời mắt. (Ảnh: IGNV)
Dù đã là mẹ một con và thử sức với nhiều phong cách khác nhau từ tiểu thư sang chảnh đến dịu dàng, nữ tính, Doãn Hải My vẫn luôn giữ được khí chất thanh thuần, cuốn hút riêng. Bộ ảnh này một lần nữa khẳng định danh hiệu "nàng thơ Hà thành" mà người hâm mộ dành tặng cho cô. (Ảnh: IGNV)
