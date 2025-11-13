Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bộ đôi nữ beauty blogger đình đám đi biển với outfit cực cháy

Cộng đồng trẻ

Bộ đôi nữ beauty blogger đình đám đi biển với outfit cực cháy

Bộ đôi Quỳnh Thi và Nguyên Newin tiếp tục khẳng định vị thế là những người tạo ra xu hướng với bộ ảnh thả dáng trên biển cực ấn tượng.

Trầm Phương
Hai cái tên không còn xa lạ gì với cộng đồng làm đẹp và thời trang Việt Nam - Quỳnh Thi và Nguyên Newin vừa khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi tung ra loạt ảnh đi nghỉ dưỡng tại một resort sang trọng bên bờ biển.
Hai cái tên không còn xa lạ gì với cộng đồng làm đẹp và thời trang Việt Nam - Quỳnh Thi và Nguyên Newin vừa khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi tung ra loạt ảnh đi nghỉ dưỡng tại một resort sang trọng bên bờ biển.
Dù thường xuyên xuất hiện cùng nhau, mỗi lần cặp bạn thân này lên đồ là một lần tạo nên xu hướng. Đặc biệt trong chuyến đi biển lần này, cả hai đã khoe trọn vóc dáng quyến rũ và phong cách thời trang nghỉ dưỡng cực kỳ "cháy".
Dù thường xuyên xuất hiện cùng nhau, mỗi lần cặp bạn thân này lên đồ là một lần tạo nên xu hướng. Đặc biệt trong chuyến đi biển lần này, cả hai đã khoe trọn vóc dáng quyến rũ và phong cách thời trang nghỉ dưỡng cực kỳ "cháy".
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Quỳnh Thi lựa chọn áo tank top màu trắng mỏng, bên trong là bra màu vàng nổi bật. Chiếc áo trắng mỏng xuyên thấu tạo nên hiệu ứng thị giác vô cùng gợi cảm.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Quỳnh Thi lựa chọn áo tank top màu trắng mỏng, bên trong là bra màu vàng nổi bật. Chiếc áo trắng mỏng xuyên thấu tạo nên hiệu ứng thị giác vô cùng gợi cảm.
Trong khi đó, Nguyên Newin đã chọn một set đồ bơi với họa tiết chấm bi đen trắng kinh điển, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa nét cổ điển và hiện đại.
Trong khi đó, Nguyên Newin đã chọn một set đồ bơi với họa tiết chấm bi đen trắng kinh điển, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa nét cổ điển và hiện đại.
Thiết kế áo bơi với phần tay bồng nhẹ nhàng, kiểu dáng crop top cổ vuông và điểm nhấn là dây nơ buộc trước ngực, tạo nên vẻ ngoài vừa gợi cảm vừa kín đáo, đáng yêu.
Thiết kế áo bơi với phần tay bồng nhẹ nhàng, kiểu dáng crop top cổ vuông và điểm nhấn là dây nơ buộc trước ngực, tạo nên vẻ ngoài vừa gợi cảm vừa kín đáo, đáng yêu.
Nguyên Newin thể hiện sự tinh tế trong việc chọn trang phục, làm nổi bật phong thái thanh lịch, ngọt ngào nhưng vẫn không kém phần quyến rũ.
Nguyên Newin thể hiện sự tinh tế trong việc chọn trang phục, làm nổi bật phong thái thanh lịch, ngọt ngào nhưng vẫn không kém phần quyến rũ.
Nguyên Newin (sinh năm 1997) được biết đến là một trong những "tiểu thư" của giới beauty blogger, gây ấn tượng với vẻ ngoài ngọt ngào, siêu nữ tính và những vlog review đồ hiệu đẳng cấp.
Nguyên Newin (sinh năm 1997) được biết đến là một trong những "tiểu thư" của giới beauty blogger, gây ấn tượng với vẻ ngoài ngọt ngào, siêu nữ tính và những vlog review đồ hiệu đẳng cấp.
Trước bộ ảnh "đọ sắc" cùng Quỳnh Thi, Nguyên Newin cũng gây ấn tượng với một bộ ảnh khác cùng trong chuyến nghỉ dưỡng.
Trước bộ ảnh "đọ sắc" cùng Quỳnh Thi, Nguyên Newin cũng gây ấn tượng với một bộ ảnh khác cùng trong chuyến nghỉ dưỡng.
Cô nàng diện một chiếc áo tank top màu trắng ôm sát cơ thể. Chiếc áo đơn giản này không chỉ giúp cô khoe khéo vòng eo thon gọn mà còn mang lại cảm giác thoáng mát, thoải mái tuyệt đối cho các hoạt động ngoài trời.
Cô nàng diện một chiếc áo tank top màu trắng ôm sát cơ thể. Chiếc áo đơn giản này không chỉ giúp cô khoe khéo vòng eo thon gọn mà còn mang lại cảm giác thoáng mát, thoải mái tuyệt đối cho các hoạt động ngoài trời.
Điểm nhấn chính là chiếc chân váy mini kẻ ô Gingham tông màu đỏ và trắng. Họa tiết kẻ ô này mang hơi hướng cổ điển, gợi nhớ đến phong cách thời trang thập niên 50-60. Chân váy ngắn giúp tôn lên đôi chân dài và tạo vẻ ngoài trẻ trung, tinh nghịch.
Điểm nhấn chính là chiếc chân váy mini kẻ ô Gingham tông màu đỏ và trắng. Họa tiết kẻ ô này mang hơi hướng cổ điển, gợi nhớ đến phong cách thời trang thập niên 50-60. Chân váy ngắn giúp tôn lên đôi chân dài và tạo vẻ ngoài trẻ trung, tinh nghịch.
Trầm Phương
#beauty blogger #đi biển #thời trang #quỳnh thi #nguyên newin #nghỉ dưỡng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Công cụ bằng đá 17.000 năm tuổi

Công cụ bằng đá 17.000 năm tuổi

Một số công cụ bằng đá từ Thời Kỳ Đồ Đá Cũ đã được tìm thấy trong quá trình khai quật khảo cổ học ở bang Kedah, miền bắc Malaysia.