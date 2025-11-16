Hà Nội

Giải trí

Hương Giang lên tiếng về phần thi áo tắm ở Miss Universe 2025

Hương Giang tiết lộ lý do vì sao tỏ ra căng thẳng khi trình diễn áo tắm ở cuộc thi Miss Universe 2025.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, Hương Giang trình diễn áo tắm trong khuôn khổ cuộc thi Miss Universe 2025 tại Thái Lan. Nhiều người nhận xét rằng đại diện Việt Nam thiếu tự tin khi catwalk. Ảnh: Miss Universe.
Gương mặt của Hương Giang lộ rõ vẻ căng thẳng. Theo Znews, nữ ca sĩ thừa nhận, cô trình diễn thiếu năng lượng. "Tôi chỉ cố gắng catwalk sao cho không ngã, không gặp tai nạn. Vì lúc đó tôi không tập trung, nhiều lo lắng trong đầu", cô nói. Ảnh: Miss Universe Thailand.
Hương Giang giải thích rằng sát giờ thi, cô phát hiện sẽ dễ gặp sự cố trang phục nếu không dùng đồ bảo hộ. "Còn nếu gắn vào thì sẽ kéo sâu phần bikini, để hở đúng chỗ bị sẹo", Hương Giang chia sẻ. Ảnh: Miss Universe Thailand.
Hương Giang quyết định dùng đồ bảo hộ. Vì vậy, cô thiếu tự tin. Theo Tiền Phong, nữ ca sĩ chấm phần trình diễn của bản thân được 5 điểm. Ảnh: Tiền Phong.
Hơn 100 thí sinh trình diễn áo tắm thuộc khuôn khổ cuộc thi. Ảnh: Miss Universe Thailand.
Đại diện Bangladesh gây chú ý khi nhảy múa trên sân khấu cuộc thi. Ảnh: Miss Universe Thailand.
Đại diện Guyana và Guinea diện áo tắm một mảnh kín đáo. Ảnh: Miss Universe Thailand.
Mỹ nhân Colombia khoe thân hình săn chắc nóng bỏng. Ảnh: Miss Universe Thailand.
Các mỹ nhân Philippines, Peru, Panama, Puerto Rico sở hữu vóc dáng đồng hồ cát gợi cảm. Ảnh: Miss Universe Thailand.
Trình diễn áo tắm là một trong những phần thi được nhiều khán giả mong chờ nhất. Ảnh: Miss Universe Thailand.
Hơn 100 thí sinh Miss Universe 2025 khoe thân hình quyến rũ, những bước catwalk năng lượng trên sân khấu bên bờ biển. Ảnh: Miss Universe Thailand.
Các thí sinh sẽ bước vào bán kết và chung kết Miss Universe 2025 ngày 19 và 21/11. Ảnh: Miss Universe Thailand.
