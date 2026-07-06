Hướng dẫn người dân Hà Nội nhận thẻ xe buýt miễn phí gắn chip

Từ ngày 6/7, Hà Nội tiếp nhận đăng ký trực tuyến cấp thẻ xe buýt miễn phí gắn chip cho các nhóm được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định.
Mẫu xe máy côn tay cỡ nhỏ Honda Monkey FTR phiên bản đặc biệt vừa được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam với giá bán tới hơn 100 triệu đồng, do độ hiếm của xe.
Từng được người dân ví như "con ngõ đau khổ" của Hà Nội, ngõ 381 Nguyễn Khang đang bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng để thực hiện cải tạo, mở rộng.
Chỉ còn 9 ngày để thí sinh hoàn tất đăng ký xét tuyển đại học 2026, Bộ GD&ĐT chỉ ra 3 lỗi phổ biến cần tránh và xác nhận đúng quy trình để đảm bảo quyền lợi
Trong lúc tuần tra, Công an phường Láng phát hiện nhóm 5 thanh thiếu niên mang hung khí. Qua điều tra, 3 đối tượng bị tạm giữ hình sự để xử lý theo quy định.
Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường THPT chuyên Tuyên Quang bị tạm giữ để điều tra liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp cho thấy sự việc có dấu hiệu tội phạm.
Hà Nội đề xuất điều chỉnh học phí trường chất lượng cao, trường thu cao nhất lên tới 6 triệu đồng/ tháng/ học sinh.
Theo kế hoạch, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng diễn ra ở 3 khu vực có tổng diện tích khoảng 2.500m2.
Dự báo thời tiết ngày 6/7/2026, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 33 độ. Trung Bộ nắng nóng cục bộ.
Sau vụ nhiều người xuất hiện đau bụng, nôn, tiêu chảy và phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại một quán cơm gà ở phường Cam Ranh (Khánh Hòa), Cục An toàn thực phẩm yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc.
Bộ GD&ĐT đã có thông tin mới nhất về việc kiểm tra kết quả điểm thi môn Toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.
Công an Thái Nguyên đã xác minh và làm rõ thông tin sai về điểm thi Toán của học sinh, đồng thời xử lý người đăng tải video gây hiểu nhầm.
Do bão số 1 suy yếu, nhiều sông ở khu vực Đông Bắc Bộ được dự báo khả năng lũ lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, yêu cầu các địa phương cảnh giác cao độ.
Đến 7 giờ sáng 5-7, bão số 1 (Maysak) đã suy yếu và di chuyển lên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Đoàn cứu hộ đã đưa 54 thi thể nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela, đồng thời hỗ trợ người dân di dời tài sản, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí.
Liên quan đến vụ án làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố thêm 06 bị can.
Bão số 1 ảnh hưởng nặng đến Quảng Ninh, gây gập gãy cây, tốc mái nhà và ngập lụt, nhưng chưa ghi nhận thiệt hại về người.
Một phòng thi tại Hà Tĩnh có nhiều học sinh đạt điểm 10 môn Toán- Kỳ thi tốt nghiệp THPT, thu hút sự chú ý của dư luận về chất lượng giáo dục địa phương.
Từ năm học 2029 - 2030, học sinh trên cả nước sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí theo cơ chế mượn - trả, giúp giảm chi phí và bảo vệ môi trường.
CQĐT làm rõ, Phó Đức Nam đã dùng tiền phạm tội mà có để mua nhiều bất động sản siêu đắt đỏ rải khắp cả nước, bộ sưu tập siêu xe, vàng nguyên khối và ngoại tệ.
Cầu đường Bình Tiên có tổng vốn hơn 6.000 tỷ đồng, dài 3,6km, được kỳ vọng trở thành trục kết nối quan trọng giữa trung tâm TP HCM, khu Nam và cửa ngõ miền Tây.
Người có duy nhất một nhà ở hoặc quyền sử dụng đất tại Việt Nam có thể được miễn thuế khi chuyển nhượng, nếu đáp ứng các điều kiện quy định.