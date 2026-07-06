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Hướng dẫn người dân Hà Nội nhận thẻ xe buýt miễn phí gắn chip

Xã hội

Hướng dẫn người dân Hà Nội nhận thẻ xe buýt miễn phí gắn chip

Từ ngày 6/7, Hà Nội tiếp nhận đăng ký trực tuyến cấp thẻ xe buýt miễn phí gắn chip cho các nhóm được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định.

Thiên Anh
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