Hướng dẫn người dân Hà Nội nhận thẻ xe buýt miễn phí gắn chip

Sau vụ nhiều người xuất hiện đau bụng, nôn, tiêu chảy và phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại một quán cơm gà ở phường Cam Ranh (Khánh Hòa), Cục An toàn thực phẩm yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc.