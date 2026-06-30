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Xã hội

Hà Nội tổng rà soát đường sắt đô thị sau sự cố vữa rơi trúng xe buýt

UBND TP Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ các tuyến đường sắt đô thị đang khai thác, khẩn trương xử lý hư hỏng, nguy cơ mất an toàn sau nhiều dấu hiệu xuống cấp.

Theo Phùng Linh/Tiền Phong

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các tuyến đường sắt đô thị đang khai thác để kịp thời xử lý các hạng mục hư hỏng, xuống cấp và nguy cơ mất an toàn giao thông.

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Sau thời gian đưa vào vận hành, một số nhà ga trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã xuất hiện tình trạng hư hỏng, xuống cấp ở nhiều hạng mục. Ảnh: Tiền Phong

Động thái này được đưa ra sau khi một số nhà ga trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông xuất hiện tình trạng xuống cấp sau thời gian vận hành, không còn giữ được hiện trạng đồng bộ như thời điểm đưa vào khai thác.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại một số nhà ga, thang cuốn ngừng hoạt động trong thời gian dài, lan can kính bị nứt vỡ, nhiều tấm ốp tường bong tróc. Một số hạng mục khác cũng có dấu hiệu hư hại do ảnh hưởng của thời tiết và quá trình khai thác.

Đáng chú ý, mới đây tại khu vực ga Văn Khê xảy ra sự cố một mảng vữa rơi từ công trình xuống đường, trúng một xe buýt đang lưu thông bên dưới. Vụ việc không gây thiệt hại nghiêm trọng về người nhưng làm dấy lên lo ngại về công tác kiểm tra, bảo trì hạ tầng và an toàn vận hành.

Để bảo đảm an toàn công trình và giao thông, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) rà soát toàn diện các hạng mục có dấu hiệu hư hỏng hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên các tuyến đường sắt đô thị đang vận hành.

Theo chỉ đạo, các đơn vị phải xử lý ngay các tồn tại thuộc thẩm quyền; với những nội dung vượt thẩm quyền, cần tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội để xem xét, chỉ đạo giải quyết. Việc kiểm tra, khắc phục phải được triển khai khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn khai thác và mỹ quan đô thị.

#sự cố vữa rơi trúng xe buýt #đường sắt đô thị #Hà Nội

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