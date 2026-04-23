Hứa Vĩ Văn từ tay ngang đến diễn viên đắt giá màn ảnh Việt

Đi lên từ con số 0, Hứa Vĩ Văn từng chật vật trước khi trở thành gương mặt biến hóa hiếm có của màn ảnh Việt.

Bắt đầu diễn xuất từ con số 0

Hứa Vĩ Văn sinh năm 1979, sớm quen với môi trường nghệ thuật khi tham gia Nhà Văn hóa Thiếu nhi. Sở hữu ngoại hình nổi bật, anh bước vào làng mẫu như một cơ duyên. Trong cuộc phỏng vấn với Người Đưa Tin, nam diễn viên cho biết nghề mẫu giúp anh trang trải cuộc sống từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Không dừng lại ở sàn catwalk, Hứa Vĩ Văn thử sức với âm nhạc. Theo Người Lao Động, tháng 3/2004, anh tự biên tập và phát hành album đầu tay, sau đó hoạt động cùng nhóm GMC. Tuy nhiên, anh thừa nhận không đạt nhiều thành công ở lĩnh vực này.

Bước ngoặt thực sự đến khi Hứa Vĩ Văn nhận vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình “Cây huê xà”. Nhìn lại những ngày đầu, nam diễn viên tâm sự trên Người Đưa Tin rằng, anh đến với nghề diễn bằng con số 0 tròn trĩnh, không kinh nghiệm cũng chẳng qua trường lớp đào tạo chính quy. Mọi kỹ năng anh có được đều tích lũy từ sự trải nghiệm, quan sát và học hỏi ngay tại môi trường làm việc thực tế.

Chấp nhận dừng lại để đi xa hơn

Ở thời điểm phim truyền hình đạt rating cao, Hứa Vĩ Văn không xuất hiện dày đặc như nhiều đồng nghiệp. Tuy nhiên, mỗi dự án anh tham gia đều nhận được sự chú ý. Dẫu vậy, anh thẳng thắn thừa nhận từng rơi vào tình trạng một màu, chưa định hình rõ cá tính diễn xuất.

Khi thị trường dần bão hòa, chất lượng giảm sút, diễn viên chạy show nhiều nhưng thiếu dấu ấn, Hứa Vĩ Văn chọn cách dừng lại. Quyết định này trở thành bước ngoặt, dù kéo theo áp lực kinh tế.

Hứa Vĩ Văn đối mặt với khó khăn về kinh tế trong vài năm, trước khi quay lại bằng những vai phụ nhỏ nhất trong mảng điện ảnh. May mắn thay, hiệu ứng tốt từ các vai diễn cùng sự khởi sắc của hệ thống rạp chiếu đã giúp anh nhận ra mình đang đi đúng hướng.

Hứa Vĩ Văn còn từng tạm ngưng đóng phim vì định kiến "người mẫu đóng phim" chỉ phù hợp với hình tượng “soái ca”. Trong khoảng thời gian vắng bóng màn ảnh, nam diễn viên sang Mỹ học để trau dồi thêm kỹ năng.

Hứa Vĩ Văn chiêm nghiệm rằng ở nước ngoài, nghệ sĩ thực thụ sẵn sàng dành thời gian dài chỉ để nghiên cứu nhân vật và kịch bản. Theo anh, việc tập trung tuyệt đối vào vai diễn có thể khiến nguồn thu nhập ít đi, nhưng đổi lại, người diễn viên được sống trọn vẹn trong nhân vật, từ đó nhận được thù lao xứng đáng và sự tin tưởng tuyệt đối từ giới chuyên môn.

Biến hóa để thoát khỏi định kiến

Những thay đổi trong quan điểm về nghề đã giúp Hứa Vĩ Văn không còn đóng khung mình trong những vai diễn an toàn. Anh trở thành một trong số những diễn viên có khả năng biến hóa linh hoạt trên màn ảnh.

Sau “Em là bà nội của anh”, nam diễn viên chủ động tìm đến những vai có chiều sâu nội tâm. Anh chia sẻ trên VTV rằng luôn khắt khe với bản thân để không lặp lại hình mẫu nhân vật.

Vai ông Bé trong “Trái tim quái vật” là minh chứng rõ nét. Nhân vật lớn tuổi, xấu tính, kỳ quặc, với ngoại hình biến dạng hoàn toàn so với hình ảnh quen thuộc của anh. Theo VOV, đây là lựa chọn tưởng chừng không hợp lý, nhưng lại mang đến hiệu quả bất ngờ.

Việc không ngại làm mới giúp Hứa Vĩ Văn dần thoát khỏi định kiến. Anh không đóng khung mình trong một kiểu vai, mà liên tục thử nghiệm để mở rộng giới hạn.

Phủ sóng màn ảnh năm 2026

Năm 2026, Hứa Vĩ Văn xuất hiện dày đặc trên cả điện ảnh lẫn truyền hình. Trong tháng 4, anh tham gia phim tình cảm “Hẹn em ngày nhật thực” với vai cha xứ, đồng thời góp mặt trong dự án hài kinh dị “Đại tiệc trăng máu 8”. Tháng 9/2026, anh tiếp tục xuất hiện trong phim huyền sử “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” với vai quan văn.

Ở mảng truyền hình, anh đảm nhận vai chính trong “Tận hiến” của Điện ảnh Công an nhân dân, hóa thân thành chiến sĩ tình báo mang bí danh P1, dựa trên một chuyên án có thật trong lịch sử tình báo Việt Nam.

Sự xuất hiện dày đặc của Hứa Vĩ Văn không còn là may mắn, mà là kết quả của quá trình chọn lọc vai diễn và thay đổi tư duy làm nghề.

Từ một diễn viên tay ngang, không qua trường lớp, từng loay hoay giữa nhiều lựa chọn và định kiến, Hứa Vĩ Văn chọn cách đi chậm để đi xa. Chính lựa chọn đó khiến anh trở thành một trong những gương mặt đắt giá của màn ảnh Việt hiện nay.