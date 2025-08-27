[INFOGRAPHIC] Biết gì về Hứa Vĩ Văn “Mưa đỏ”?

Lương Thu Trang gây ấn tượng khi tham gia diễu hành cho A80. Vẻ đẹp trong trẻo cùng thần thái tự tin giúp cô nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả.
Dù đã là mẹ một con, Tuệ Như – bà xã kém 17 tuổi của ca sĩ Hồ Quang Hiếu vẫn khiến fans ngưỡng mộ khi tự tin diện bikini, khoe vòng eo phẳng lì.
Diễn viên Châu Hà Yến Nhi xuất thân là người mẫu, hiện tại góp mặt trong phim điện ảnh Mưa đỏ.
Đóng phim Làm giàu với ma 2, Diệp Bảo Ngọc và Ngọc Xuân đều sở hữu nhan sắc nổi bật, không ít lần đọ sắc.
“Việt Nam trong tôi” không chỉ là một đêm nhạc – đó là nơi hội tụ của lòng nhân ái, tình yêu thương, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào sự tử tế.
Ngoài Lily Chen, Phạm Yến, Phan Như Thuỳ, La Ngọc Phương Anh và Ngô Thái Ngân cũng vào top 5 phần thi Grand Voice Award ở Miss Grand Vietnam 2025.
Sau 7 năm ly hôn Lưu Khải Uy, Dương Mịch ngày càng thành công, hiện tại gây chú ý với vai diễn trong phim Sinh vạn vật.
Sau khi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025, Hà Tâm Như chuộng váy áo táo bạo, chăm chỉ tập luyện để "mang chuông đi đánh xứ người".
Emma Mary Tiglao có kinh nghiệm thi nhan sắc, sở hữu vóc dáng nóng bỏng. Mới đây, cô đăng quang Miss Grand Philippines - Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025.
Diễn viên Phương Nam đóng người lính nông dân trong phim trăm tỷ Mưa đỏ. Ngoài đời, anh đã lập gia đình.
Lan Phương đưa con gái thăm thú phố Hội sau khi hoàn thành thủ tục bán căn nhà ở Đà Nẵng. Hồng Diễm xinh đẹp khi tham gia diễu hành.
Ở tuổi 66, nghệ sĩ hài Quang Minh đã tìm thấy bến đỗ bình yên bên bạn gái kém 37 tuổi Tăng Khánh Chi.
Từng gây sốt mạng xã hội vì vẻ đẹp thiên thần, con gái hiện ở tuổi 11 đã lột xác ngoạn mục với vóc dáng vượt trội và nhan sắc có phần khác lạ.
Bộ phim tài liệu Ngày Độc lập 2/9/1945 của cố đạo diễn Phạm Kỳ Nam nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả mỗi lần đến ngày lễ Quốc khánh 2/9.
Siêu mẫu Tuyết Lan và bác sĩ Nguyễn Thiện Khanh vừa đón con gái đầu lòng gia nhập tổ ấm.
Hannie - con gái thứ hai của Đông Nhi - Ông Cao Thắng diện váy trắng, tươi rói trong bữa tiệc sinh nhật 1 tuổi.
Hoa hậu Hoàng Thu Thủy gây chú ý với bộ ảnh mặc áo dài, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Nghệ sĩ Chiều Xuân, diễn viên Thu Nga, Khả Ngân...khoe khoảnh khắc tươi rói khi xem buổi tổng hợp luyện diễu binh cho đại lễ 2/9.
Trong chuyến công tác tại Bangkok, Hoa hậu Thanh Thuỷ gây chú ý khi xuất hiện với phong cách khỏe khoắn, năng động và cá tính, đúng chuẩn Gen Z.
Vợ chồng diễn viên Ngọc Huyền - Đình Tú hòa chung không khí Quốc khánh. Hoa hậu Tiểu Vy khoe mặt mộc khi chụp ảnh bên bánh sinh nhật đón tuổi mới.