Houthi đột kích văn phòng Liên Hợp Quốc tại Yemen, bắt 11 nhân viên

Lực lượng Houthi đã bắt giữ ít nhất 11 nhân viên của Liên Hợp Quốc trong các cuộc đột kích vào văn phòng cơ quan này ở Yemen.

Theo Times Of Israel, Liên Hợp Quốc cho biết lực lượng Houthi ở Yemen đã bắt giữ ít nhất 11 nhân viên Liên Hợp Quốc trong cuộc đột kích vào văn phòng của cơ quan này hôm 31/8.

Lực lượng Houthi. Ảnh: PTI.

"Tôi lên án mạnh mẽ hành vi bắt giữ tùy tiện đối với nhân viên Liên Hợp Quốc tại Sanaa và Hodeida...cũng như hành vi xâm nhập trái phép vào văn phòng cũng như chiếm đoạt tài sản của Liên Hợp Quốc", Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Yemen, Hans Grundberg, cho biết.

Ông cũng yêu cầu Houthi trả tự do cho 11 nhân viên Liên Hợp Quốc ngay lập tức và vô điều kiện.

Các cuộc biểu tình ở Sanaa do Houthi kiểm soát ngày 29/8 nhằm phản đối Israel và thể hiện sự đoàn kết với Gaza. Ảnh: Mohammed Hamoud/Getty Images

"Lực lượng Houthi đã bắt giữ tổng cộng 23 nhân viên Liên Hợp Quốc, một số người bị bắt từ năm 2021 đến 2023. Hồi tháng 1 năm nay, họ bắt giữ 8 nhân viên Liên Hợp Quốc", Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Yemen, Hans Grundberg, nói thêm.

Houthi tuyên bố các vụ bắt giữ được thực hiện vào tháng 6/2024, bao gồm những người thuộc "một mạng lưới gián điệp Mỹ-Israel" hoạt động dưới vỏ bọc của các tổ chức nhân đạo. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc bác bỏ cáo buộc này.

Hôm 31/8, Chương trình Lương thực Thế giới cho biết một trong những nhân viên của tổ chức này đã bị giam giữ tại thủ đô Sanaa do Houthi kiểm soát. Họ đang "khẩn trương tìm kiếm thêm thông tin" từ chính quyền Houthi, lực lượng giành quyền kiểm soát thủ đô Sanaa vào năm 2014 và hiện đang kiểm soát phần lớn Yemen.

Các vụ bắt giữ năm ngoái đã khiến Liên Hợp Quốc phải hạn chế triển khai và đình chỉ hoạt động ở một số khu vực của quốc gia này.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza