Hot girl nổi tiếng gây sốt 35 tuổi đã lên chức bà

Hội An không chỉ níu chân du khách bởi phố cổ cổ kính mà còn bởi những món bánh đặc sản độc đáo, thơm ngon, đậm đà hương vị truyền thống khó quên.
Hội An không chỉ níu chân du khách bởi phố cổ cổ kính mà còn bởi những món bánh đặc sản độc đáo, thơm ngon, đậm đà hương vị truyền thống khó quên.
2 nghệ sĩ Công Ninh và Ngọc Trinh từng gắn bó tình cảm trong 10 năm. Mới đây, trước sự ra đi đột ngột của Ngọc Trinh, diễn viên Công Ninh vô cùng thương tiếc.
Trận Mons Graupius năm 83 SCN được xem là một trong những trận chiến quan trọng nhất thời La Mã, ghi dấu bước ngoặt trong cuộc chinh phạt xứ Scotland cổ đại.
Chupacabra là một trong những sinh vật huyền bí nổi tiếng nhất thế giới, khiến nhiều cộng đồng hoang mang vì những câu chuyện ly kỳ đầy rùng rợn.
Mazda Malaysia đã chính thức trình làng SUV ba hàng ghế CX-80 tại thị trường nội địa. Xe được phân phối với 1 phiên bản duy nhất CX-80 2.5L PHEV AWD High Plus.
Tối 3/9, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Đại lễ A80 các loại khí tài quân sự bánh xích rời Hà Nội trở về đơn vị quản lý.
Streamer Chi Củ Cải bất ngờ tái xuất, khiến cộng đồng mạng chấn động với góc nghiêng thần thánh chuẩn “tiên tỉ”, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Nồi cơm điện tưởng đơn giản nhưng có thể khiến hóa đơn tăng vọt nếu dùng sai cách. Những mẹo nhỏ sau sẽ giúp tiết kiệm chi phí hiệu quả.
Đúng khoảnh khắc 0h rằm tháng 7, 3 con giáp may mắn được Phật Bà độ trì, tài lộc hanh thông, sự nghiệp khởi sắc, tiền bạc dồi dào.
Di chỉ thành Hisarlik ở Thổ Nhĩ Kỳ là nơi diễn ra cuộc chiến thành Troy huyền thoại. Những cuộc khai quật tại đây hé lộ nhiều khám phá thú vị.
Yêu thích vườn tược, ca sĩ Mỹ Tâm trồng nhiều cây ăn trái như xoài, bưởi, táo, ổi, mít trên mảnh đất hàng nghìn m2 ở Củ Chi.
Trong tháng 8, giao tranh trên hướng mặt trận Pokrovsk diễn ra vô cùng ác liệt? Quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công tiêu hao lớn tại mặt trận này.
Tại Milan, Audi ra mắt concept hoàn toàn mới mang tên Audi Concept C, mở ra chương mới trong triết lý thiết kế của thương hiệu bốn vòng tròn trong tương lai.
Nằm ẩn mình 500 năm dưới đáy biển Baltic băng giá, một con tàu thời Phục Hưng được bảo quản cực kỳ tốt được các nhà khoa học khai quật.
Một cú click nhầm hay lỗ hổng hệ thống đều có thể khiến dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, tạo cơ hội cho kẻ gian lợi dụng để lừa đảo và trục lợi.
Chồn Opossum nổi tiếng với tuyệt chiêu “giả chết” cực chân thật, khiến kẻ săn mồi hoang mang bỏ cuộc, trở thành bậc thầy sinh tồn trong thế giới hoang dã.
Kia đã vừa mẫu SUV cỡ nhỏ Stonic 2026 mới, phiên bản nâng cấp được làm mới cả về ngoại hình, gợi nhớ đến các mẫu xe điện mới nhất của thương hiệu Hàn Quốc.
Sự kiện duyệt binh ngày 3/9 tại Bắc Kinh, Trung Quốc phô diễn nhiều loại vũ khí tiên tiến, trong đó có xe tăng, ICBM, UAV và pháo laser.
Giây phút bé Hà Thủy Tiên (7 tuổi) đứng bên cạnh nữ ca sĩ Mỹ Tâm cất giọng tại Quảng trường Ba Đình, trong đại lễ 2/9 khiến nhiều người không hỏi xúc động.
Các nhóc tì nhà ca sĩ Phạm Quỳnh Anh thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Mới đây, Phạm Quỳnh Anh gây chú ý khi lên tiếng bảo vệ ba cô con gái của mình.