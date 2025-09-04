Hà Nội

Hot girl nổi tiếng gây sốt 35 tuổi đã lên chức bà

Cộng đồng trẻ

Ở tuổi 35, hot girl Mariko không chỉ là mẹ của bốn người con mà còn bất ngờ “lên chức” bà ngoại với hai cháu nhỏ.

Thiên Anh
Ở tuổi 35, hot girl Mariko không chỉ là mẹ của bốn người con mà còn bất ngờ “lên chức” bà ngoại với hai cháu nhỏ. Điều gây ngạc nhiên hơn cả là khi cô xuất hiện chung khung hình với cô con gái cả 20 tuổi, cả hai trông chẳng khác gì chị em song sinh, khiến nhiều người không tin nổi sự thật.
Được biết, Mariko từng mang thai khi mới 17 tuổi và hạ sinh con gái đầu lòng ở tuổi 18. Sau đó, cô tiếp tục sinh thêm ba người con nữa, gồm hai gái và một trai.
Để nuôi dạy đàn con trong điều kiện không mấy dư dả, Mariko vừa làm thêm tại một cửa hàng thời trang, vừa chăm chỉ xây dựng hình ảnh cá nhân trên Instagram.
Hiện tại, tài khoản của Mariko đã có hơn 90.000 người theo dõi, và Mariko trở thành một gương mặt khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng Nhật Bản.
Điều trùng hợp là con gái đầu lòng của Mariko cũng “sao y bản chính” cuộc đời mẹ. Mang thai ở tuổi 16 và sinh con khi mới 17. Chính vì vậy, cô trở thành bà ngoại khi mới bước sang tuổi 35, và hiện giờ đã có tới hai cháu nhỏ.
Hiện nay, Mariko thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con cháu trên mạng xã hội. Từ những chuyến nghỉ dưỡng sang trọng tại khách sạn cao cấp đến những buổi dạo chơi trong các cửa hàng thời trang xa xỉ, hình ảnh “bà ngoại trẻ trung” cùng hai cháu nhỏ luôn khiến cộng đồng mạng thích thú.
Không chỉ vậy, ngoại hình “lão hóa ngược” của Mariko cũng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Dù đã trải qua bốn lần sinh nở, cô vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm, làn da mịn màng cùng phong cách thời trang trẻ trung.
Khi xuất hiện cùng con gái lớn, cả hai thường diện đồ đôi, nhuộm tóc cùng màu, thậm chí ngay cả ánh mắt, nụ cười cũng giống nhau đến ngỡ ngàng.
Mariko tự tin khẳng định rằng mối quan hệ giữa cô và con gái chẳng khác gì hai người bạn thân. Họ thường xuyên chia sẻ, tâm sự và gắn bó khăng khít. Chính sự gần gũi này đã khiến nhiều người ngưỡng mộ, coi Mariko như hình mẫu của một “mỹ nhân không tuổi” vừa xinh đẹp, vừa có đời sống gia đình viên mãn.
Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.
