Cộng đồng trẻ

Hot girl Biên Hòa hóa thân "cô thư ký" xinh đẹp hút ánh nhìn

Gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước bộ ảnh mới của hot girl Mai Hà Hoàng Yến với concept "cô thư ký" vô cùng cuốn hút.

Trầm Phương
Những ngày vừa qua, mạng xã hội Tiktoker rộ lên trào lưu mặc với phong cách cô thư ký, thu hút nhiều người "đu trend". Thời trang "cô thư ký" theo hướng nữ tính, thanh lịch và chuyên nghiệp nhưng cũng giúp các cô nàng khoe khéo vóc dáng của mình. (Ảnh: IGNV)
Mới đây nàng hot girl Hoàng Yến (SN 2002, Biên Hòa) cũng vừa đăng tải loạt ảnh phong cách công sở nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ và hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh, Hoàng Yến diện trang phục quen thuộc của một nữ nhân viên văn phòng: áo sơ mi trắng phối cùng chân váy bút chì màu đen. (Ảnh: IGNV)
Tuy nhiên, cách cô nàng biến tấu trang phục đã tạo nên sự khác biệt. Chiếc áo sơ mi trắng với phần tay loe mềm mại, kết hợp với chân váy ngắn xẻ tà tinh tế, không chỉ tôn lên vóc dáng thon gọn mà còn phô diễn đôi chân dài nuột nà. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở phụ kiện đi kèm: chiếc kính gọng mảnh làm tôn lên đường nét gương mặt thanh tú, kết hợp cùng mái tóc xoăn bồng bềnh tự nhiên và thần thái lạnh lùng, cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Dù chỉ là tạo dáng giữa đường phố, cầm trên tay tập tài liệu, nhưng Hoàng Yến đã thành công trong việc khắc họa hình ảnh một "cô thư ký" đầy khí chất và chuyên nghiệp. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm và nhiều lượt yêu thích từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Mai Hà Hoàng Yến là cái tên không còn quá xa lạ với giới trẻ trên mạng xã hội, với hơn 900 nghìn người theo dõi chỉ riêng trên Instagram. (Ảnh: IGNV)
Yến từng được biết đến trong đoạn clip che nắng cho bạn, nổi như cồn trên mạng xã hội năm 2018 và giờ là gương mặt được nhiều nhãn hàng cộng tác cùng. (Ảnh: IGNV)
