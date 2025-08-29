Hà Nội

Tammy Phạm thả thính người hâm mộ với nhan sắc "nũng nịu"

Cộng đồng trẻ

Tammy Phạm thả thính người hâm mộ với nhan sắc "nũng nịu"

Diện thiết kế chấm bi vừa dễ thương lại có nét gợi cảm vừa đủ, Tammy Phạm "đốn tim" người hâm mộ với những khoảnh khắc "nũng nịu" trong bộ ảnh mới.

Trầm Phương
Mới đây, cô nàng Tammy Phạm đã khiến nhiều người phải "cảm nắng" với loạt ảnh mới đầy cuốn hút. Đăng tải kèm bộ ảnh, cô nàng buông lời "thả thính" cực ngọt: "Mấy hôm mưa quá, nên nay gửi anh tí nắng". (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh này, Tammy Phạm chọn cho mình set đồ màu xanh pastel nhẹ nhàng với họa tiết chấm bi đen nhỏ xinh, toát lên vẻ đẹp trẻ trung và tươi mới. (Ảnh: IGNV)
Set đồ gồm áo kiểu yếm cúp ngực ôm sát và quần váy bèo nhún điệu đà không chỉ giúp cô khoe trọn vóc dáng cân đối mà còn tôn lên làn da trắng mịn màng. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế áo hai dây khéo léo khoe bờ vai thon và xương quai xanh gợi cảm, đồng thời phần bèo nhún ở quần tạo điểm nhấn đáng yêu, giúp tổng thể trang phục vừa có nét dễ thương pha lẫn sự gợi cảm hút ánh nhìn. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc nâu uốn lọn nhẹ nhàng buông xõa càng làm tăng thêm nét mềm mại, quyến rũ cho gương mặt. (Ảnh: IGNV)
Lối trang điểm tự nhiên với tông cam đào chủ đạo, đôi môi căng mọng cùng ánh mắt mơ màng, đã góp phần tạo nên vẻ đẹp "nũng nịu" đặc trưng của cô. (Ảnh: IGNV)
Cô không ngại khoe những đường cong quyến rũ một cách tinh tế, không quá phô trương mà vẫn đủ sức hấp dẫn. (Ảnh: IGNV)
Có thể nói, Tammy Phạm luôn biết cách làm mới mình và "thả thính" người hâm mộ bằng những khoảnh khắc gợi cảm vừa đủ và cùng vô cùng đáng yêu. (Ảnh: IGNV)
Tammy Phạm từng được biết đến với danh xưng bạn gái nam rapper B Ray, tuy nhiên cặp đôi đã "đường ai nấy đi" sau khoảng thời gian ngắn bên nhau. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh đó, cô nàng cũng là một KOL, mẫu ảnh khá nổi trên mạng xã hội. Những món đồ được Tammy Phạm diện đều được nhiều bạn trẻ yêu thích, tìm địa chỉ để mua. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Tammy Phạm #mẫu ảnh #kOL #thả thính #vẻ đẹp nũng nịu #hot girl

