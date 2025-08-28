Hà Nội

Hot girl được ví như AI hào hứng chia sẻ khoảnh khắc tại "cafe yêu nước"

Cộng đồng trẻ

Hot girl được ví như AI hào hứng chia sẻ khoảnh khắc tại "cafe yêu nước"

Nàng hot girl Instagram - Nguyễn Hạnh mới đây đã chia sẻ những khoảnh khắc check-in tại "quán cafe yêu nước" đang thu hút giới trẻ những ngày gần đây.

Trầm Phương
Hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhiều hàng quán ở Hà Nội trang trí cờ đỏ sao vàng từ không gian đến món nước, thu hút đông đảo bạn trẻ check in. Lướt mạng xã hội sẽ dễ dàng bắt gặp những góc chụp quen thuộc như thế này tại một "quán cafe yêu nước" ở trong khu đô thị Dương Nội (phường Hà Đông). (Ảnh: IGNV)
Mới đây, cô nàng hot girl Instagram Nguyễn Hạnh cũng đã đăng tải loạt khoảnh khắc chụp tại quán cafe nói trên. (Ảnh: IGNV)
Nguyễn Hạnh chụp ảnh tại loạt góc check-in đậm chất lịch sử như cổng chào chiến thắng, đài phát thanh, khu vực tri ân văn nghệ sĩ...(Ảnh: IGNV)
Dù không lên đồ cầu kì nhưng cô nàng vẫn hút trọn mọi ánh nhìn với vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
Những hình ảnh của cô nàng hot girl sau khi đăng tải ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Nguyễn Hạnh được biết đến là một hot girl Instagram với hơn 368.000 người theo dõi. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng sở hữu thân hình mảnh mai cùng nhan sắc xinh đẹp dễ gây thiện cảm với người đối diện. (Ảnh: IGNV)
Thậm chí nhìn những bức hình đăng tải, nhiều người còn nhầm tưởng là sản phẩm của AI. Có một khoảng thời gian trên mạng xã hội Threads nhiều người đã phải lên tiếng thắc mắc "liệu không biết bên ngoài cô nàng có giống anh hay không". (Ảnh: IGNV)
Nhờ lợi thế ngoại hình, Nguyễn Hạnh được nhiều nhãn hàng ưu ái lựa chọn là mẫu ảnh. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
