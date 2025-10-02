Hà Nội

Số hóa

Hot girl ngàn năm có một thành đại sứ game One Piece

Hashimoto Kanna, mỹ nhân Nhật Bản được mệnh danh "ngàn năm có một", gây sốt khi trở thành gương mặt đại diện cho tựa game thẻ bài One Piece.

Thiên Trang (TH)
Trong làng giải trí Nhật Bản, Hashimoto Kanna từ lâu đã gắn liền với danh xưng hot girl "ngàn năm có một".
Trong làng giải trí Nhật Bản, Hashimoto Kanna từ lâu đã gắn liền với danh xưng hot girl “ngàn năm có một”.
Vẻ đẹp của cô chinh phục khán giả nhờ gương mặt khả ái, đôi mắt tròn long lanh và nụ cười ngọt ngào.
Vẻ đẹp của cô chinh phục khán giả nhờ gương mặt khả ái, đôi mắt tròn long lanh và nụ cười ngọt ngào.
Điểm đặc biệt ở Kanna là sự dung hòa giữa nét trong sáng, nhẹ nhàng và vẻ quyến rũ trưởng thành.
Điểm đặc biệt ở Kanna là sự dung hòa giữa nét trong sáng, nhẹ nhàng và vẻ quyến rũ trưởng thành.
Trên thảm đỏ hay trong bộ ảnh, cô luôn biết cách khoe khéo nét đẹp mà không mất đi sự tinh tế.
Trên thảm đỏ hay trong bộ ảnh, cô luôn biết cách khoe khéo nét đẹp mà không mất đi sự tinh tế.
Mới đây, Hashimoto Kanna được lựa chọn làm gương mặt đại diện cho tựa game thẻ bài One Piece.
Mới đây, Hashimoto Kanna được lựa chọn làm gương mặt đại diện cho tựa game thẻ bài One Piece.
Trong các đoạn quảng bá, cô xuất hiện rạng rỡ, biến trailer game thành những thước phim thời trang.
Trong các đoạn quảng bá, cô xuất hiện rạng rỡ, biến trailer game thành những thước phim thời trang.
Kanna tiết lộ bản thân đã theo dõi One Piece từ nhỏ, càng khiến fan cảm thấy gần gũi và phấn khích.
Kanna tiết lộ bản thân đã theo dõi One Piece từ nhỏ, càng khiến fan cảm thấy gần gũi và phấn khích.
Việc đồng hành cùng thương hiệu toàn cầu cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của mỹ nhân 9x này.
Việc đồng hành cùng thương hiệu toàn cầu cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của mỹ nhân 9x này.
Thiên Trang (TH)
