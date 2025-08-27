Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Người đẹp triệu follow gây chú ý với khoảnh khắc chơi trò mạo hiểm

Cộng đồng trẻ

Người đẹp triệu follow gây chú ý với khoảnh khắc chơi trò mạo hiểm

Một cô nàng đã gây tranh cãi với video chơi trò chơi mạo hiểm khi diện trang phục khá hớ hênh.

Trầm Phương
Mới đây, một người đẹp nổi tiếng trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng với video ghi lại khoảnh khắc khi tham gia một trò chơi cảm giác mạnh. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, một người đẹp nổi tiếng trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng với video ghi lại khoảnh khắc khi tham gia một trò chơi cảm giác mạnh. (Ảnh: IGNV)
Theo đó, khi tham gia trò chơi "tháp rơi tự do", cô nàng đã bày tỏ sự phấn khích xen lẫn sợ hãi khi liên tục bị thả rơi bất ngờ. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý lại không phải là những biểu cảm trên gương mặt cô gái. (Ảnh: IGNV)
Theo đó, khi tham gia trò chơi "tháp rơi tự do", cô nàng đã bày tỏ sự phấn khích xen lẫn sợ hãi khi liên tục bị thả rơi bất ngờ. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý lại không phải là những biểu cảm trên gương mặt cô gái. (Ảnh: IGNV)
Do diện trang phục khá hớ hênh, cụ thể là một chiếc áo hai dây với phần cổ áo khoét sâu, mỗi khi bị thả rơi hay nhấc bổng lên, phần vòng 1 của cô nàng cũng bị chuyển động dữ dội. (Ảnh: IGNV)
Do diện trang phục khá hớ hênh, cụ thể là một chiếc áo hai dây với phần cổ áo khoét sâu, mỗi khi bị thả rơi hay nhấc bổng lên, phần vòng 1 của cô nàng cũng bị chuyển động dữ dội. (Ảnh: IGNV)
Mặc dù có thể đã nhận ra tình trạng đó, tuy nhiên do tay cố định hai bên để đảm bảo sự an toàn, cô nàng không thể che lại phần ngực. (Ảnh: IGNV)
Mặc dù có thể đã nhận ra tình trạng đó, tuy nhiên do tay cố định hai bên để đảm bảo sự an toàn, cô nàng không thể che lại phần ngực. (Ảnh: IGNV)
Video được đăng tải đã thu về nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng cô nàng đã cố tình diện trang phục không phù hợp khi đi chơi 1 trò cảm giác mạnh, một số khác bày tỏ cô gái đăng tải video với mục đích gây chú ý. (Ảnh: IGNV)
Video được đăng tải đã thu về nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng cô nàng đã cố tình diện trang phục không phù hợp khi đi chơi 1 trò cảm giác mạnh, một số khác bày tỏ cô gái đăng tải video với mục đích gây chú ý. (Ảnh: IGNV)
Dù nhận về nhiều ý kiến tiêu cực, tuy nhiên video nói trên cũng trở nên viral trên mạng xã hội, thu hút về gần 50 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận khác nhau. (Ảnh: IGNV)
Dù nhận về nhiều ý kiến tiêu cực, tuy nhiên video nói trên cũng trở nên viral trên mạng xã hội, thu hút về gần 50 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận khác nhau. (Ảnh: IGNV)
Danh tính của cô gái cũng nhanh chóng được tìm thấy, đó là Emily Baldwin - người đẹp sở hữu tài khoản Instagram với hơn 1 triệu người theo dõi. (Ảnh: IGNV)
Danh tính của cô gái cũng nhanh chóng được tìm thấy, đó là Emily Baldwin - người đẹp sở hữu tài khoản Instagram với hơn 1 triệu người theo dõi. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng nổi tiếng là một ngôi sao trên nền tảng nội dung trả phí. Bên cạnh đó cô cũng sở hữu kênh youtube với nội dung chia sẻ về thòi trang, làm đẹp (Ảnh: IGNV)
Cô nàng nổi tiếng là một ngôi sao trên nền tảng nội dung trả phí. Bên cạnh đó cô cũng sở hữu kênh youtube với nội dung chia sẻ về thòi trang, làm đẹp (Ảnh: IGNV)
Emily Baldwin theo đuổi phong cách gợi cảm, không ngại diện những thiết kế cắt xẻ khoe dáng triệt để. (Ảnh: IGNV)
Emily Baldwin theo đuổi phong cách gợi cảm, không ngại diện những thiết kế cắt xẻ khoe dáng triệt để. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Người đẹp triệu follow #chơi trò mạo hiểm #gây tranh cãi #hot girl mạng #WettMelons

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT