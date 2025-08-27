Hà Nội

"Nữ hoàng lookbook" Tú Hảo giao diện đi biển nửa kín nửa hở

Cộng đồng trẻ

Thời trang của Tú Hảo luôn nhận được đánh giá cao, đặc biệt là những lần cô nàng lên đồ đi biển đều được netizen khen ngợi.

Trầm Phương
Trong bộ ảnh gần đây, dù không diện mốt bikini bé xíu như nhiều người đẹp khác nhưng Tú Hảo vẫn biết cách khiến người hâm mộ "bỏng mắt với cách phối đồ đầy ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Trong những bức ảnh được chia sẻ, cô nàng gây chú ý với chiếc áo thun trắng in hình Hello Kitty vô cùng dễ thương. Kết hợp cùng quần bikini, Tú Hảo đã tạo nên một set đồ vừa cá tính lại vừa gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Cách mix &amp; match này không chỉ làm nổi bật vóc dáng mảnh mai của cô mà còn cho thấy sự sáng tạo trong phong cách thời trang đi biển, thay vì chỉ mặc những bộ bikini thông thường. (Ảnh: IGNV)
Chiếc áo thun Hello Kitty không chỉ là điểm nhấn về mặt thị giác mà còn thể hiện được sự trẻ trung, năng động của Tú Hảo. Cô nàng không ngại khoe khéo vòng eo thon gọn, kết hợp với thần thái rạng rỡ, đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Điểm đặc biệt trong phong cách của Tú Hảo lần này chính là sự pha trộn tinh tế giữa sự kín đáo và gợi cảm. Cô nàng đã khéo léo biến tấu chiếc áo thun để tạo nên một diện mạo mới mẻ, "nửa kín nửa hở", đủ để thu hút mọi ánh nhìn nhưng không hề phô trương. (Ảnh: IGNV)
Phong cách này cũng được cô nàng ưa thích trong những chuyến du lịch biển khác. Dù diện trang phục đơn giản, Tú Hảo vẫn biết cách tỏa sáng và khẳng định đẳng cấp của một quán quân The Face.(Ảnh: IGNV)
Tú Hảo luôn biết cách tạo dáng để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên, từ nụ cười tươi tắn đến những cử chỉ đáng yêu. Vẻ đẹp ngọt ngào kết hợp với thần thái cuốn hút đã giúp Tú Hảo trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. (Ảnh: IGNV)
Cùng với phong cách thời trang "nửa kín nửa hở", một lần khác cô nàng lại khéo léo kết hợp áo bikini cùng với chiecs quần dài họa tiết sọc xanh đậm tinh thần mùa hè. (Ảnh: IGNV)
Với những bộ ảnh đi biển này, Tú Hảo đã một lần nữa khẳng định vị thế "Nữ hoàng lookbook" với gu thời trang đa dạng, biến hóa. (Ảnh: IGNV)
Dù là những set đồ cá tính, thanh lịch hay gợi cảm, cô nàng đều dễ dàng chinh phục và tạo nên dấu ấn riêng biệt. (Ảnh: IGNV)
#Tú Hảo #phong cách đi biển #lookbook #thời trang biển #nửa kín nửa hở #quán quân The Face

