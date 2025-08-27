Hà Nội

"Nữ du kích miền Nam" vinh dự 3 lần tham gia diễu binh gây sốt mạng

Cộng đồng trẻ

"Nữ du kích miền Nam" vinh dự 3 lần tham gia diễu binh gây sốt mạng

"Nữ du kích miền Nam" Đặng Hồ Thiên Phúc không chỉ gây ấn tượng bởi tham gia 3 nhiệm vụ quan trọng A70, A50 và A80 mà còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp.

Trầm Phương
Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh về một nữ chiến sĩ tham gia khối nữ du kích miền Nam tại A80. Hình ảnh cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng vô cùng nghiêm trang và kiên cường đã thu hút không ít sự chú ý của netizen. (Ảnh: FBNV)
Nữ chiến sĩ đó chính là Đặng Hồ Thiên Phúc (SN 2000, xã Nhà Bè, TP HCM). (Ảnh: FBNV)
Trước đó, cô có mặt trong đội hình tham gia diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (A70), 50 năm ngày thống nhất đất nước (1975-2025) (Ảnh: FBNV)
Để chuẩn bị cho ngày lễ lớn, Phúc và đồng đội bắt đầu tập trung từ đầu tháng 5 tại Bộ Tư lệnh TPHCM và ra Hà Nội từ tháng 6. (Ảnh: FBNV)
Lịch luyện tập dày đặc, khắt khe cả về cường độ lẫn kỹ thuật, thế nhưng cô gái vẫn giữ vững tinh thần, nghiêm túc tập luyện để chuẩn bị cho ngày lễ lớn. (Ảnh: FBNV)
Hình ảnh Thiên Phúc trong trang phục nữ du kích miền Nam bước đi cùng đội diễu binh được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội thời gian qua, với lượng tương tác lớn. (Ảnh: FBNV)
Trên trang cá nhân, Thiên Phúc đăng tải loạt khoảnh khắc tranh thủ những lúc nghỉ ngơi để chụp ảnh cùng các chiến sĩ khác. (Ảnh: FBNV)
Cô cũng bày tỏ niềm tự hào khi 3 lần liên tiếp được tham gia nhiệm vụ trọng đại của đất nước. (Ảnh: FBNV)
Trang cá nhân của "nữ du kích miền Nam" hiện có hơn 12.000 người theo dõi. (Ảnh: FBNV)
Thiên Phúc sở hữu thân hình mảnh mai, gương mặt thanh tú, khả ái. (Ảnh: FBNV)
