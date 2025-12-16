Hà Nội

Nhan sắc cực cuốn hút của mẹ Doãn Hải My ngày trẻ

Cộng đồng trẻ

Nhan sắc cực cuốn hút của mẹ Doãn Hải My ngày trẻ

Đăng tải những bức hình cũ để chúc mừng sinh nhật con gái, bà Mai Đoàn - mẹ Doãn Hải My gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung cùng gu thời trang sành điệu.

Trầm Phương (Tổng hợp)
Nhân dịp sinh nhật Doãn Hải My, mẹ của cô nàng - bà Mai Đoàn đã đăng tải những bức ảnh cũ trên trang cá nhân kèm dòng caption ngắn gọn: “Chúc mừng sinh nhật chị cả.” Loạt ảnh này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, không chỉ vì khoảnh khắc đáng yêu của hai mẹ con mà còn vì nhan sắc nổi bật của bà Mai Đoàn thời còn trẻ.
Trong những bức hình này, bà Mai Đoàn đã sở hữu một chiều cao ấn tượng cùng thân hình thanh mảnh, đặc biệt là đôi chân dài miên man đầy ấn tượng.
Với làn da trắng, sống mũi cao và nụ cười rạng rỡ, mẹ Doãn Hải My toát lên vẻ đẹp cuốn hút, thời thượng và rất cuốn hút. Chiếc kính râm sành điệu hay nón lưỡi trai trong ảnh càng làm tăng thêm vẻ ngoài trẻ trung, năng động.
Doãn Hải My luôn được ngưỡng mộ với vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng cùng đôi chân dài thẳng tắp. Nhìn vào những bức ảnh mẹ cô chụp thời trẻ, nhiều người đã phải thốt lên rằng "gen trội là có thật!".
Hình ảnh bà Mai Đoàn ngày trẻ mang vẻ đẹp của một "mỹ nhân Hà thành" những năm 2000, với phong thái tự tin, sang trọng.
Ở thời điểm hiện tại, dù đã bước qua tuổi U50, bà Mai Đoàn vẫn khiến nhiều người phải xuýt xoa với sắc vóc trẻ trung, sang trọng, trẻ hơn tuổi thật rất nhiề
Bà Mai Đoàn được khen ngợi hết lời vì vẫn giữ được thân hình mảnh mai, thon gọn cùng đôi chân dài thẳng tắp. Doãn Hải My từng tiết lộ cô được thừa hưởng gen cơ địa "ăn mãi không béo" từ mẹ.
Khác với nhiều phụ huynh cùng lứa tuổi, bà Mai Đoàn có gu thời trang cực kỳ trẻ trung và sành điệu. Bà không ngại diện những trang phục ôm sát, quần shorts, váy ngắn chữ A hay những chiếc đầm tôn dáng, khoe khéo đôi chân thon dài.
Thần thái tự tin, sang chảnh của bà Mai Đoàn khiến nhiều người nhận xét vui rằng bà trông như "chị gái của con" mỗi khi đứng cạnh Doãn Hải My.
Bà Mai Đoàn thường xuyên đồng hành cùng con gái và con rể trong nhiều sự kiện. Trong đám cưới cổ tích của cặp đôi, nhan sắc thanh lịch, quý phái của bà từng trở thành tâm điểm chú ý.
