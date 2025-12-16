Hot girl Instagram diện áo dài xuống phố khiến ai cũng phải ngoái nhìn

Diện thiết kế áo dài cách tân xuống phố, nàng 'hot girl Instagram' Hạnh Nguyễn thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại, vô cùng ngọt ngào.
Năm 2026, có 4 con giáp may mắn đón nhận vận may lớn về tài chính, giúp họ mua nhà, đổi xe dễ dàng hơn bao giờ hết.
Một bức tranh khắc trên đá có niên đại hơn 2.000 năm tuổi mô tả động vật, hình người, thiên nhiên và các chòm sao.
Bức tượng đầu người 2.800 năm tuổi được cho là của một vị vua đã được tìm thấy ở Israel, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Israel ở Jerusalem.
Sau nhiều năm vắng bóng, già đẫy Java xuất hiện trở lại ở Vườn quốc gia U Minh Thượng. Đây là loài động vật quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam.
Tim Cook chỉ mất 7 giờ để kiếm hơn thu nhập trung bình 1 năm của người Mỹ, và có thể mua nhà 11 tỷ sau 2 ngày làm việc.
Sẽ chỉ có 90 chiếc Porsche 911 GT3 90 FA phiên bản đặc biệt được sản xuất, kỷ niệm sinh nhật 90 năm "cha đẻ Porsche" là ông Ferdinand Alexander Porsche.
Toyota vừa ra mắt crossover chạy điện Urban Cruiser tại châu Âu, xe thuộc phân khúc B (cỡ nhỏ) đô thị sở hữu nền tảng điện chuyên dụng và 2 lựa chọn bộ pin.
Google chuẩn bị hợp nhất ChromeOS và Android, Aluminium OS dự kiến sẽ cạnh tranh trực tiếp với Windows và MacBook.
Tuyết phủ trắng xóa nhiều khu vực ở thành phố New York (Mỹ) trong mùa đông năm nay.
Quân Nga hoàn tất việc tiêu diệt quân Ukraine bị bao vây “trong túi” Novopavlovsky bằng súng phun lửa hạng nặng Solntsepyok; hồi kết ở Mirnograd đã rất gần.
Món đặc sản tằm sắn Việt nhìn như “sâu khổng lồ” khiến nhiều người rùng mình, nhưng bùi béo, ngọt thịt, ăn một lần là nhớ mãi.
Kia Việt Nam giới thiệu mẫu xe MPV Carnival Hybrid phiên bản Premium mới với tùy chọn hàng ghế 2 VIP chuẩn thương gia và cá nhân hóa tùy chọn màu nội thất mới.
Youtube Marques Brownlee công bố Smartphone Awards 2025 ghi nhận những thiết bị phản ánh xu hướng thiết kế, công nghệ và trải nghiệm người dùng.
Ketut Permata Juliastrid Sari gợi cảm bội phần trước thềm trao vương miện Miss Cosmo cho người kế nhiệm.
Mỗi dịp Noel, nhà thờ Tân Định khoác áo đèn rực rỡ, biến thành điểm sống ảo hút khách giữa trung tâm TP HCM với sắc hồng đặc trưng.
Tộc người Mapuche là cộng đồng bản địa Nam Mỹ giàu bản sắc, nổi bật với lịch sử đấu tranh bền bỉ và truyền thống văn hóa lâu đời.
"Kẹo cao su vũ trụ" mà tàu vũ trụ OSIRIS-REx của NASA mang về Trái đất được các chuyên gia xác định có liên quan đến nguồn gốc sự sống hành tinh xanh.
Chiều 15/12, máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN5001 của Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay kỹ thuật đã đáp xuống sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai).
Trường Giang vừa hé lộ về dự án Nhà ba tôi một phòng. Trước đó, ‘đường đua’ phim Tết 2026 gồm Thỏ ơi, Mùi phở, Báu vật trời cho.
Yamaha Việt Nam xác nhận sẽ tung ra một mẫu xe mới vào ngày 21/12/2025. Với những thông tin được hãng hé lộ, gần như chắc chắn đây sẽ là mẫu maxi scooter NMax.