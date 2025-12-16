Hà Nội

Hot girl Instagram diện áo dài xuống phố khiến ai cũng phải ngoái nhìn

Cộng đồng trẻ

Hot girl Instagram diện áo dài xuống phố khiến ai cũng phải ngoái nhìn

Diện thiết kế áo dài cách tân xuống phố, nàng 'hot girl Instagram' Hạnh Nguyễn thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại, vô cùng ngọt ngào.

Trầm Phương
Hạnh Nguyễn, một cái tên quen thuộc trong cộng đồng hot girl và KOL trên Instagram, vừa gây "bão" mạng xã hội khi tung ra bộ ảnh diện áo dài cách tân màu hồng pastel lấp lánh dạo phố Hà Nộ. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh được thực hiện tại khu vực xung quanh Hồ Gươm đã nhanh chóng nhận được hàng chục ngàn lượt yêu thích và bình luận tích cực. (Ảnh: IGNV)
Hạnh Nguyễn vốn sở hữu gương mặt xinh xắn với những đường nét được ví như "búp bê sống", đặc biệt là đôi mắt to tròn và làn da trắng sứ. (Ảnh: IGNV)
Khi khoác lên mình tà áo dài cách tân, vẻ đẹp này càng được tôn lên một cách hoàn hảo. Chiếc áo dài được làm từ chất liệu lụa mỏng nhẹ, với tông màu hồng pastel ngọt ngào làm chủ đạo. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn là lớp vải xuyên thấu ở phần cổ cao và chi tiết đính sequin lấp lánh tạo hình bông hoa nhỏ xinh, giúp cô nàng tỏa sáng dưới nắng. (Ảnh: IGNV)
Áo dài tay rộng, cánh tiên được thiết kế rời mang hơi hướng cổ trang nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng, hiện đại. Phần cổ yếm bên trong kết hợp cùng cổ áo dài truyền thống tạo nên một tổng thể vừa quyến rũ vừa kín đáo. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng chọn kiểu tóc tết dài duyên dáng, cài trâm hoa nhỏ, cùng với phong cách trang điểm nhẹ nhàng, nhấn vào đôi má hồng phớt, càng làm nổi bật hình tượng tiểu thư đài các, dịu dàng. (Ảnh: IGNV)
Hình ảnh Hạnh Nguyễn ngồi thưởng thức món ăn truyền thống của Hà Nội là xôi cốm bên khung cảnh Hồ Gươm cổ kính, nên thơ đã tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp con người và văn hóa Thủ đô. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ người hâm mộ mà cả những người qua đường cũng không thể rời mắt khỏi vẻ ngoài nổi bật của cô nàng. Hàng loạt bình luận trên Instagram và Facebook đều dành những lời khen "có cánh" cho Hạnh Nguyễn. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh của Hạnh Nguyễn không chỉ là một khoảnh khắc check-in thông thường mà còn là nguồn cảm hứng cho giới trẻ trong việc diện áo dài cách tân, đưa trang phục truyền thống trở lại với đời sống hiện đại một cách tinh tế và cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
#Hạnh Nguyễn #áo dài #Instagram #Hà Nội #chụp ảnh hồ gươm #hồ gươm

