Quyên Qui diện đồ cắt xẻ táo bạo, khoe body nét căng

Cộng đồng trẻ

Quyên Qui diện đồ cắt xẻ táo bạo, khoe body nét căng

Đăng tải loạt ảnh mới đầy quyến rũ, khoe trọn vóc dáng đáng ngưỡng mộ trong một thiết kế thời trang táo bạo, Quyên Qui khiến fan không thể rời mắt.

Quyên Qui vốn được biết đến là một mỹ nhân sở hữu gương mặt xinh đẹp, sắc sảo cùng thân hình chuẩn mực "không góc chết". (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới nhất được chia sẻ trên mạng xã hội, Quyên Qui xuất hiện với hình ảnh gợi cảm và cá tính trong một set đồ đen. Điểm nhấn chính là thiết kế áo và chân váy kết hợp hài hòa giữa sự kín đáo và sự "cắt xẻ" tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Chiếc áo có phần cổ cao kín đáo nhưng lại sử dụng chất liệu lưới mỏng xuyên thấu ở phần thân. Thiết kế này tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, khéo léo khoe đường nét cơ thể và vòng 1 đầy đặn một cách nửa kín nửa hở. (Ảnh: IGNV)
Điểm "cắt xẻ" táo bạo nhất nằm ở đường xẻ ngực sâu hình chữ V, kéo dài từ cổ áo xuống gần eo, tạo nên sự hấp dẫn cực độ. Sự kết hợp giữa phần vải lưới mỏng và đường xẻ sâu này chính là yếu tố giúp bộ trang phục trở nên cực kỳ bắt mắt. (Ảnh: IGNV)
Với mái tóc xoăn sóng bồng bềnh và lối trang điểm sắc sảo, Quyên Qui đã thể hiện thần thái đỉnh cao, khiến bộ ảnh nhận về rất nhiều lượt tương tác và bình luận khen ngợi về nhan sắc cũng như vóc dáng "nét căng" không chút mỡ thừa. (Ảnh: IGNV)
Quyên Qui (tên thật Nguyễn Lê Diệp Quyên, SN 1998) là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều vai trò khác nhau, từ người mẫu ảnh đến diễn viên. (Ảnh: IGNV)
Cô từng ghi dấu ấn qua các vai diễn trong phim Mai (vai cảnh nóng mở đầu), Quý Cô Thừa Kế 2 (vai chính), cho thấy khả năng biến hóa đa dạng trong diễn xuất. (Ảnh: IGNV)
Cô từng là Top 11 Miss Earth Vietnam 2023, tham gia show hẹn hò Đảo Thiên Đường và thu hút sự chú ý khi được nhiều người ghép đôi cùng DJ Wukong. (Ảnh: IGNV)
Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ, cô nàng được mệnh danh "mỹ nhân sexy". (Ảnh: IGNV)
Quyên Qui từng vướng vào những tin đồn về gia thế, đời tư, hay các bình luận tiêu cực về diễn xuất, tuy nhiên cô nàng phủ nhận vấn đề này. Cô nàng cũng từng lên tiếng trên trang cá nhân về chuyện tình cảm cá nhân. (Ảnh: IGNV)
