Hot face sao Việt: Diva Thanh Lam chụp ảnh tình tứ với ông xã

Hot face sao Việt: Diva Thanh Lam chụp ảnh tình tứ với ông xã

Diva Thanh Lam chụp ảnh tình tứ với ông xã - bác sĩ Tiến Hùng. Hoa hậu Ngọc Châu xinh đẹp, ngọt ngào đi ghi hình.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 9/8: Diva Thanh Lam chụp ảnh tình tứ với ông xã - bác sĩ Tiến Hùng. Ảnh: FB Doan Thanh Lam
Hoa hậu Ngọc Châu xinh đẹp, ngọt ngào đi ghi hình. Ảnh: FB Nguyễn Thị Ngọc Châu
Bảo Thanh khoe ảnh vào bếp kèm chia sẻ: "Anh Thắng nay lại order cà muối. Cay thật". Ảnh: FB Bảo Thanh
Lan Khuê diện "cây" hàng hiệu đọ sắc hoa hậu Hương Giang. Ảnh: FB Lan Khue
NSND Minh Hoà dạo chơi nhân một ngày đẹp trời. Ảnh: FB Minh Hoà Trần
Khoảnh khắc con gái Trương Mỹ Nhân ngày nhập học. Ảnh: FB Trương Mỹ Nhân
DJ Mie diện váy hai dây siêu ngắn, nhan sắc của cô được nhận xét trẻ trung hơn so với tuổi. Ảnh: FB DJ Mie
Sơn Tùng bất ngờ hoá tổng tài, khoe vẻ điển trai. Ảnh: FB M-TP
Diva Hồng Nhung tận hưởng khoảnh khắc bình yên ở Paris. Ảnh: FB Le Hong Nhung
Tiểu Vy dạo chơi ở Huế. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy
