Cao Thái Hà trẻ trung tuổi 35, giữ dáng ấn tượng với số đo chuẩn

Giải trí

Cao Thái Hà trẻ trung tuổi 35, giữ dáng ấn tượng với số đo chuẩn

Ở tuổi 35, Cao Thái Hà vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ và vóc dáng thon gọn đáng mơ ước.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Bên cạnh những vai diễn, cuộc sống cá nhân hay nhan sắc, phong cách thời trang của Cao Thái Hà cũng là chủ đề được khán giả quan tâm. Ảnh: FB Cao Thái Hà
Hình ảnh mới nhất được đăng tải của nữ diễn viên nhận về nhiều lời khen ngợi với nhan sắc trẻ trung ở tuổi 35. Ảnh: FB Cao Thái Hà
Không theo đuổi bất kỳ hình tượng nào nên Cao Thái Hà thoải mái biến hóa nhiều phong cách khác nhau, từ thanh lịch đến gợi cảm. Ảnh: FB Cao Thái Hà
Người đẹp sinh năm 1990 tiết lộ, hiện tại cô nặng 49kg, với số đo ba vòng ấn tượng 86-59-92. Ảnh: FB Cao Thái Hà
Để duy trì vóc dáng này, Cao Thái Hà kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, luyện tập thể thao đều đặn và đặc biệt chú trọng cân bằng tâm trí. Ảnh: FB Cao Thái Hà
Nhiều khán giả nhận xét cô nhuận sắc hơn so với thời mới bước chân vào showbiz. Ảnh: FB Cao Thái Hà
Ở tuổi 35, Cao Thái Hà sở hữu vẻ trẻ trung, rạng rỡ. Ảnh: FB Cao Thái Hà
Sở hữu chiều cao nổi bật cùng vóc dáng thon thả, Cao Thái Hà tự tin trải nghiệm nhiều phong cách khác nhau. Ảnh: FB Cao Thái Hà
Nếu như trước đây, người đẹp 35 tuổi chuộng trang phục gợi cảm thì ở hiện tại, cô ưu tiên những thiết kế đơn giản nhưng không kém phần quyến rũ. Ảnh: FB Cao Thái Hà
Trong suốt thời gian qua, Cao Thái Hà chọn kín tiếng chuyện tình cảm. Ảnh: FB Cao Thái Hà
