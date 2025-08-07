Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Con gái siêu mẫu Xuân Lan ra dáng thiếu nữ tuổi 12, hứa hẹn nối nghiệp mẹ

Giải trí

Con gái siêu mẫu Xuân Lan ra dáng thiếu nữ tuổi 12, hứa hẹn nối nghiệp mẹ

Ở tuổi 12, con gái siêu mẫu Xuân Lan - bé Thỏ (tên thật là Victoria Thiên Ân) đã ra dáng thiếu nữ với vẻ ngoài nổi bật và phong thái tự tin.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Là con gái của siêu mẫu đình đám Xuân Lan, bé Thỏ tên thật là Victoria Thiên Ân, sinh năm 2013 đã sớm tiếp xúc với ánh đèn sân khấu từ khi còn rất nhỏ. Ảnh: FB Nguyen Xuan Lan
Là con gái của siêu mẫu đình đám Xuân Lan, bé Thỏ tên thật là Victoria Thiên Ân, sinh năm 2013 đã sớm tiếp xúc với ánh đèn sân khấu từ khi còn rất nhỏ. Ảnh: FB Nguyen Xuan Lan
Ở tuổi 12, cô bé gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn, phong thái chuyên nghiệp và sự tự tin mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: FB Nguyen Xuan Lan
Ở tuổi 12, cô bé gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn, phong thái chuyên nghiệp và sự tự tin mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: FB Nguyen Xuan Lan
Đôi mắt sáng, gương mặt khả ái cùng biểu cảm linh hoạt giúp cô bé nổi bật với loạt ảnh mang vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng. Ảnh: FB Nguyen Xuan Lan
Đôi mắt sáng, gương mặt khả ái cùng biểu cảm linh hoạt giúp cô bé nổi bật với loạt ảnh mang vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng. Ảnh: FB Nguyen Xuan Lan
Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, bé Thỏ còn được nhận xét có tố chất nghệ thuật rõ rệt. Ảnh: FB Nguyen Xuan Lan
Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, bé Thỏ còn được nhận xét có tố chất nghệ thuật rõ rệt. Ảnh: FB Nguyen Xuan Lan
Bé Thỏ từng tham gia nhiều chương trình truyền hình, các show thời trang dành cho thiếu nhi. Ảnh: FB Nguyen Xuan Lan
Bé Thỏ từng tham gia nhiều chương trình truyền hình, các show thời trang dành cho thiếu nhi. Ảnh: FB Nguyen Xuan Lan
Bé Thỏ hiện là mẫu nhí chuyên nghiệp của làng mẫu Việt. Ảnh: FB Nguyen Xuan Lan
Bé Thỏ hiện là mẫu nhí chuyên nghiệp của làng mẫu Việt. Ảnh: FB Nguyen Xuan Lan
Vào đầu năm nay, con gái siêu mẫu Xuân Lan được trao hai giải "Người mẫu teen ấn tượng của năm'" và "Người mẫu teen phong cách". Ảnh: FB Nguyen Xuan Lan
Vào đầu năm nay, con gái siêu mẫu Xuân Lan được trao hai giải "Người mẫu teen ấn tượng của năm'" và "Người mẫu teen phong cách". Ảnh: FB Nguyen Xuan Lan
Trước đó, năm 2023, bé Thỏ từng được vinh danh "Người mẫu nhí ấn tượng". Ảnh: FB Nguyen Xuan Lan
Trước đó, năm 2023, bé Thỏ từng được vinh danh "Người mẫu nhí ấn tượng". Ảnh: FB Nguyen Xuan Lan
Siêu mẫu Xuân Lan bày tỏ sự hạnh phúc và tự hào khi được nhìn thấy con gái lớn lên từng ngày. Ảnh: FB Nguyen Xuan Lan
Siêu mẫu Xuân Lan bày tỏ sự hạnh phúc và tự hào khi được nhìn thấy con gái lớn lên từng ngày. Ảnh: FB Nguyen Xuan Lan
Nhiều người dự đoán, với sự hỗ trợ của mẹ, con gái Xuân Lan ngày càng tỏa sáng, trở thành nhân tố nổi bật của làng mẫu Việt trong tương lai. Ảnh: FB Nguyen Xuan Lan
Nhiều người dự đoán, với sự hỗ trợ của mẹ, con gái Xuân Lan ngày càng tỏa sáng, trở thành nhân tố nổi bật của làng mẫu Việt trong tương lai. Ảnh: FB Nguyen Xuan Lan
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Xuân Lan #con gái siêu mẫu Xuân Lan #bé thỏ con gái xuân lan

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT