Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hồng Diễm bị chê 'quá hiền' trong Lằn Ranh, ngoài đời đẹp rạng ngời khó tin

Giải trí

Hồng Diễm bị chê 'quá hiền' trong Lằn Ranh, ngoài đời đẹp rạng ngời khó tin

Trở lại màn ảnh với phim Lằn Ranh, Hồng Diễm gây tranh cãi khi bị cho là “thiếu sắc lạnh”. Tuy nhiên, nhan sắc ngoài đời của cô khiến công chúng trầm trồ.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Bộ phim truyền hình Lằn Ranh vừa lên sóng khung giờ vàng VTV1 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Trong phim, Hồng Diễm vào vai Bùi Hằng Thu – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, một người phụ nữ quyền lực, lý trí và luôn phải giữ sự nghiêm nghị trong từng hành động, lời nói.
Bộ phim truyền hình Lằn Ranh vừa lên sóng khung giờ vàng VTV1 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Trong phim, Hồng Diễm vào vai Bùi Hằng Thu – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, một người phụ nữ quyền lực, lý trí và luôn phải giữ sự nghiêm nghị trong từng hành động, lời nói.
Đây là lần hiếm hoi Hồng Diễm thử sức với vai diễn nặng về chính luận, khác hẳn hình tượng dịu dàng, hiền lành mà cô từng thể hiện trong các bộ phim như Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng hay Hành trình công lý.
Đây là lần hiếm hoi Hồng Diễm thử sức với vai diễn nặng về chính luận, khác hẳn hình tượng dịu dàng, hiền lành mà cô từng thể hiện trong các bộ phim như Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng hay Hành trình công lý.
Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng Hồng Diễm “vẫn hiền như thường lệ”, gương mặt và phong thái chưa thể hiện đủ độ cứng rắn, lạnh lùng của một người làm nghề kiểm sát.
Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng Hồng Diễm “vẫn hiền như thường lệ”, gương mặt và phong thái chưa thể hiện đủ độ cứng rắn, lạnh lùng của một người làm nghề kiểm sát.
Trước những ý kiến trái chiều, một bộ phận người hâm mộ lại có cái nhìn mềm mại hơn, cho rằng Hồng Diễm đang dần làm quen với một hình tượng mới – một bước chuyển mình đáng ghi nhận trong sự nghiệp diễn xuất.
Trước những ý kiến trái chiều, một bộ phận người hâm mộ lại có cái nhìn mềm mại hơn, cho rằng Hồng Diễm đang dần làm quen với một hình tượng mới – một bước chuyển mình đáng ghi nhận trong sự nghiệp diễn xuất.
Trái ngược với hình ảnh nghiêm nghị trên màn ảnh, ngoài đời, Hồng Diễm luôn khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng bởi nhan sắc trẻ trung và rạng rỡ.
Trái ngược với hình ảnh nghiêm nghị trên màn ảnh, ngoài đời, Hồng Diễm luôn khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng bởi nhan sắc trẻ trung và rạng rỡ.
Ở tuổi 42, cô vẫn giữ được làn da trắng mịn, căng bóng cùng vóc dáng thanh mảnh, duyên dáng.
Ở tuổi 42, cô vẫn giữ được làn da trắng mịn, căng bóng cùng vóc dáng thanh mảnh, duyên dáng.
Phong cách thời trang của nữ diễn viên cũng toát lên nét thanh lịch, nhẹ nhàng.
Phong cách thời trang của nữ diễn viên cũng toát lên nét thanh lịch, nhẹ nhàng.
Không ít khán giả nhận xét Hồng Diễm “không ăn hình”, bởi ngoài đời cô xinh đẹp và trẻ trung hơn nhiều so với trên phim.
Không ít khán giả nhận xét Hồng Diễm “không ăn hình”, bởi ngoài đời cô xinh đẹp và trẻ trung hơn nhiều so với trên phim.
Dù không khoe nhiều da thịt, Hồng Diễm vẫn khiến cộng đồng mạng “đổ gục” trước thần thái cuốn hút và vẻ đẹp ngọt ngào không tuổi.
Dù không khoe nhiều da thịt, Hồng Diễm vẫn khiến cộng đồng mạng “đổ gục” trước thần thái cuốn hút và vẻ đẹp ngọt ngào không tuổi.
Mỹ nhân sinh năm 1983 vẫn khiến công chúng phải trầm trồ bởi vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng mà hiếm ai có được. Ảnh: FB Nguyen Hong Diem
Mỹ nhân sinh năm 1983 vẫn khiến công chúng phải trầm trồ bởi vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng mà hiếm ai có được. Ảnh: FB Nguyen Hong Diem
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Hồng Diễm #diễn viên Hồng Diễm #nhan sắc Hồng Diễm #Hồng Diễm trong lằn ranh #Lằn Ranh #diễn viên nữ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT