Visual 'tiên tử' của Á hậu Phương Nhi trước khi lấy chồng thiếu gia

Trước khi rút khỏi showbiz làm dâu nhà tỷ phú, Á hậu Phương Nhi từng khiến công chúng “đổ gục” vì nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào như bước ra từ truyện cổ tích.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Thời gian gần đây, cư dân mạng không khỏi tò mò về Á hậu Phương Nhi – người đẹp từng được yêu mến nồng nhiệt trước khi kết hôn cùng thiếu gia nhà tỷ phú.
Ở thời điểm trước khi lấy chồng, Phương Nhi theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, nữ tính, đặc biệt là trong giai đoạn đại diện Việt Nam tham gia Miss International 2023.
Sở hữu chiều cao 1m70, cùng số đo hình thể 80-57-88 cm, Phương Nhi từng được ca ngợi là “mỹ nhân mặt mộc” nhờ làn da sáng mịn và đường nét thanh tú không cần son phấn.
Khi mới đăng quang Á hậu, cô từng “gây sốt” với những bức ảnh thẻ xinh đến mức khiến ban tổ chức Miss World Vietnam phải xuýt xoa vì quá hoàn hảo.
Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp tự nhiên, Phương Nhi còn được đánh giá là một trong những nàng hậu chăm chỉ biến hóa hình ảnh nhất.
Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, cô đều mang đến một phong cách mới mẻ – khi thì thanh lịch, khi thì ngọt ngào, lúc lại sang trọng, quyến rũ.
Chính sự tinh tế và gu thời trang ngày càng hoàn thiện giúp cô luôn nằm trong top những mỹ nhân được yêu thích bậc nhất showbiz Việt.
Vẻ đẹp trong veo, nhẹ tựa sương mai của Phương Nhi khiến nhiều người gọi cô là “thần tiên tỷ tỷ” nối gót Hoa hậu Đặng Thu Thảo.
Gương mặt hài hòa, ánh mắt biết nói cùng nụ cười tỏa nắng giúp Phương Nhi chiếm trọn cảm tình của khán giả ngay từ những ngày đầu bước chân vào làng giải trí.
Từ khi kết hôn với thiếu gia, Phương Nhi lựa chọn cuộc sống kín tiếng, rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật.
Các trang mạng xã hội cá nhân của cô cũng được khóa để bảo vệ đời sống riêng tư.
Dù hiện tại không còn xuất hiện trước công chúng, hình ảnh Á hậu Phương Nhi với visual “tiên tử” trong trẻo vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ.
