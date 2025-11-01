Hà Nội

Dương Hoàng Yến để lộ thềm ngực trễ nải trong váy đỏ lấp lánh

Giải trí

Nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến khiến dân mạng “bỏng mắt” với bộ váy hai dây đỏ lấp lánh, khoét ngực sâu khoe trọn thềm ngực quyến rũ.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Dương Hoàng Yến chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc cô diện chiếc váy đỏ rực rỡ, ôm sát cơ thể, chất liệu bắt sáng nổi bật giữa không gian tiệc đêm Halloween.
Thiết kế hai dây mảnh cùng phần cổ khoét sâu giúp nữ ca sĩ phô diễn vòng một đầy đặn, thềm ngực trễ nải, tôn lên vẻ gợi cảm khó rời mắt.
Phong cách gợi cảm của Dương Hoàng Yến nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.
Không ít bình luận bày tỏ sự ngỡ ngàng trước màn “lột xác” ngày càng quyến rũ của giọng ca bước ra từ Giọng hát Việt 2013.
Tính đến nay, Dương Hoàng Yến đã có 12 năm hoạt động nghệ thuật. Nếu như những năm đầu cô trung thành với phong cách nhẹ nhàng, kín đáo, thì vài năm trở lại đây, nữ ca sĩ lại theo đuổi hình ảnh gợi cảm, trưởng thành và tự tin thể hiện vẻ đẹp cơ thể.
Các thiết kế cắt xẻ sâu, ôm sát, hở lưng hay xẻ đùi được cô ưu ái khi xuất hiện trên sân khấu hoặc thảm đỏ.
Dù có chiều cao khiêm tốn, Dương Hoàng Yến vẫn luôn biết cách khiến mình nổi bật với đôi chân dài miên man cùng vóc dáng cân đối.
Dương Hoàng Yến sinh năm 1991, quê ở Hà Nội, được biết đến qua cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2008, The Voice 2013.
Là cô gái Hà Nội chính gốc, thần thái nhẹ nhàng thanh thoát, Dương Hoàng Yến ghi điểm trọn vẹn trong mắt người hâm mộ.
Không chỉ ngày càng trẻ trung, Dương Hoàng Yến còn liên tục “thăng hạng” về nhan sắc lẫn vóc dáng. Ảnh: FB Dương Hoàng Yến
