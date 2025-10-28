Hot face sao Việt: Đàm Vĩnh Hưng và con trai hào hứng khi được tặng tôm hùm

Hà Nội

Giải trí

Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo hào hứng khi được một người bạn gửi tặng rất nhiều tôm hùm. Jennifer Phạm đưa con trai đi thăm một loạt trường. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 28/10: Jennifer Phạm cho biết cô cùng em trai đưa Bảo Nam đi thăm một loạt trường để con cảm nhận sớm không khí của giảng đường. Ảnh: FB Jennifer Pham
Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo hào hứng khi được một người bạn gửi tặng rất nhiều tôm hùm tươi sống. Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng
Hà Thanh Xuân diện đầm hở lưng. Ảnh: FB Hà Thanh Xuân
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và Kỳ Duyên khác lạ khi diện các thiết kế cá tính. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Hoa hậu Hà Kiều Anh khoe con gái giỏi giang, xinh đẹp. Ảnh: FB Ha Kieu Anh
Quang Vinh dạo chơi mùa thu châu Âu. Ảnh: FB Quang Vinh
Nam Thư tiếp tục lên sóng, cô chia sẻ: "Vẫn ở đây, vẫn tỏa sáng!". Ảnh: FB Trần Nam Thư
Ca sĩ Minh Hằng dạo chơi cùng con trai. Ảnh: FB Minh Hằng
