Hà Nội

Đình Tú - Ngọc Huyền tung ảnh cưới ngọt ngào tại Nhà hát Kịch Hà Nội

Giải trí

Đình Tú - Ngọc Huyền tung ảnh cưới ngọt ngào tại Nhà hát Kịch Hà Nội

Cặp đôi Đình Tú – Ngọc Huyền tung bộ ảnh cưới độc đáo, được thực hiện ngay tại Nhà hát Kịch Hà Nội – nơi cả hai gắn bó với nghề.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, diễn viên Đình Tú chia sẻ loạt ảnh cưới chụp cùng bạn đời Ngọc Huyền tại Nhà hát Kịch Hà Nội.
Bộ ảnh mang đậm dấu ấn nghề nghiệp của cả hai khi lấy không gian sân khấu – nơi chứng kiến hành trình nghệ thuật của họ làm bối cảnh chính.
Đình Tú cho biết anh biết ơn ban lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội vì đã tạo điều kiện cho vợ chồng anh thực hiện bộ ảnh cưới đúng như mong muốn.
Dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp bày tỏ sự thích thú, khen ngợi bộ ảnh có ý tưởng độc đáo, lãng mạn mà vẫn gần gũi.
Trong ảnh, Ngọc Huyền gây chú ý với vẻ đẹp gợi cảm nhưng tinh tế trong chiếc váy cưới cúp ngực, ôm sát, khoe khéo đường cong.
Nữ diễn viên chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, tươi trẻ, giúp tôn lên nét duyên dáng, rạng rỡ của cô dâu mới.
Cặp đôi trao nhau những ảnh mắt, cử chỉ ngọt ngào giữa ánh đèn rực rỡ.
Đám cưới của Đình Tú - Ngọc Huyền dự kiến diễn ra đầu tháng 11.
Cặp sao hiện không đóng phim để chuẩn bị các công đoạn cho ngày trọng đại.
Từ khi công khai chuyện yêu và cưới, Đình Tú thoải mái thể hiện tình cảm với vợ tương lai trên mạng xã hội. Ảnh: FB Nguyễn Đình Tú
