Hot face sao Việt: Lâm Vỹ Dạ rạng rỡ trong bộ đầm hồng khoét ngực sâu

Giải trí

Lâm Vỹ Dạ xuất hiện rạng rỡ trong bộ đầm hồng khoét ngực sâu. Việt Hương và Hồng Đào mặc trang phục đồng điệu trong bộ ảnh quảng bá phim.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 26/10: Diễn viên Lâm Vỹ Dạ xuất hiện rạng rỡ trong bộ đầm hồng khoét ngực sâu. Ảnh: FB Lâm Vỹ Dạ
Hai nghệ sĩ Việt Hương và Hồng Đào mặc trang phục đồng điệu trong bộ ảnh quảng bá phim Cục vàng của ngoại. Ảnh: FB Hồng Đào
Dàn phù dâu khoe sắc tại đám cưới Quỳnh Châu. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu
Lâm Khánh Chi diện bikini màu nổi bật. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi
Bảo Thanh khoe bức ảnh đánh dấu tuổi mới. Ảnh: FB Bảo Thanh
Ca sĩ Thanh Ngọc gợi cảm với đầm lệch vai. Ảnh: FB Thanh Ngoc Le
Cục trưởng Xuân Bắc khoe body gây mê của cậu cả. Ảnh: FB Nguyễn Xuân Bắc
Diễn viên Huy Khánh suy ngẫm: "Tôi sẽ không bao giờ quên ơn những người đã đến với tôi dù chỉ 1 ngọn đèn nhỏ lúc tôi ở trong bóng tối". Ảnh: FB Trần Phan Huy Khánh
