Hot face sao Việt: Ca sĩ Hương Tràm khoe tạo hình trong MV mới

Giải trí

Ca sĩ Hương Tràm khoe tạo hình trong MV mới. Đăng Khôi và vợ Thủy Anh mừng kỷ niệm 20 yêu và 12 năm cưới.

Tin tức sao Việt 15/11: Ca sĩ Đăng Khôi và vợ Thủy Anh - mừng kỷ niệm 20 yêu và 12 năm cưới. Ảnh: FB Dang Khoi Nguyen
Ca sĩ Hương Tràm khoe tạo hình trong MV mới. Ảnh: FB Hương Tràm Phạm
Vợ chồng Bảo Thy tổ chức sinh nhật cho con tại một nhà hàng. Ảnh: FB Bảo Thy
Hoa hậu Ý Nhi chọn trang phục thanh lịch, chụp ảnh gần Cầu Cảng Sydney, Australia. Ảnh: FB Huỳnh Trần Ý Nhi
Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương với tạo hình cá tính, chuẩn bị ghi hình cho một show truyền hình. Ảnh: FB Lưu Thiên Hương
Diễn viên Minh Trang khoe nét đẹp 'nàng thơ'. Ảnh: FB Nguyễn Minh Trang
Hà Thanh Xuân làm mẫu áo dài. Ảnh: FB Hà Thanh Xuân
Rapper Đinh Tiến Đạt bảnh bao không ngờ. Ảnh: FB Rapper Đinh Tiến Đạt
